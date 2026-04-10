長崎の波佐見を代表する窯元・メーカーが集結 「HASAMI STORE」をアーバンリサーチ ストア 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、THE GOODLAND MARKET 堀江店にて開催

株式会社アーバンリサーチ

江戸時代から400年以上続く長崎県の工芸品「波佐見焼（はさみやき）」。

波佐見を代表する窯元・メーカーがあつまる「HASAMI STORE」を4月17日(金)より、アーバンリサーチ ストア 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_3/)、THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)の2店舗にて開催いたします。

本イベントでは、波佐見の伝統を受け継ぎながらも、現代のライフスタイルに寄り添う器づくりを行う、波佐見を代表する窯元・メーカーが一堂に会します。

普段使いしやすいデザインから、食卓を豊かに彩る個性的な器まで、1点1点にこだわりのつまった器が勢揃いします。

ぜひこの機会にご覧ください。

取り扱いブランド

・ aiyu

ユニバーサルデザインの観点からモノづくりを行っている「aiyu」

Instagram @ aiyu.hasami(https://www.instagram.com/aiyu.hasami/)

・ zoe

やきものの町長崎県波佐見町の窯元一誠陶器で生まれた新たなプロダクトライン「zoe」

Instagram @ zoe_latelier_de_poterie(https://www.instagram.com/zoe_latelier_de_poterie/)

・ 和山窯

使う人それそれがその時々で手に取りたくなるような器を作陶している「和山窯」

Instagram @ wazangama(https://www.instagram.com/wazangama/)

HASAMI STORE

【開催期間】

2026年4月17日(金)～5月7日(木)

【開催店舗】

アーバンリサーチ ストア 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_3/)

THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)

JAPAN MADE PROJECT

“日本の地域はおもしろい”

日本には、まだ知らないワクワクすることであふれています。私たちは、その土地を愛してやまない地域の方々とともに、おもしろさや課題に向き合いながら、未来につながる地域の“すごい”を発信していきます。

> Web site(https://media.urban-research.jp/feature/ur_japanmadeproject/)

Instagram @ japan_made_project(https://www.instagram.com/japan_made_project/)