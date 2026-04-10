【「カナヘイの小動物」と「かえるのピクルス」の初コラボが実現しました！】

株式会社ナカジマコーポレーション

5月15日（金）からスタートする東京ソラマチ（Ｒ）でのかえるのピクルス物販イベント会場で先行販売予定！

株式会社ナカジマコーポレーションは、自社オリジナルキャラクターの「かえるのピクルス」とイラストレーター・カナヘイ氏が描く人気キャラクター「カナヘイの小動物」とのコラボ商品を、5月15日スタートの東京ソラマチ（Ｒ）でのピクルス物販イベントより販売いたします。

ピスケとうさぎのゆるっとランドにかえるのピクルスとそのおともだちがやって来て、みんでなかよく楽しく遊んでいるかわいいイラストアートです。

よく見ると、各々のフェイス型ポシェットを提げています♪

■コラボアート

出会いのストーリーを4コマでご紹介。あっというまに意気投合するみんながかわいいです♪

■ストーリーアート

ぬいぐるみSサイズは、楽しく遊ぶピスケとうさぎとピクルス達3種、折りたためて便利なエコバッグ1種と、マスコット2種、ティッシュカバー1種は「ゆるっとランド」そのままにうさぎカーやピクルスカーを再現しています。

ぬいぐるみ ピクルスSぬいぐるみ うさぎSぬいぐるみ ピスケSマスコット ピクルスマスコット うさぎエコバッグティッシュカバー

■ライセンシー各社からもキーホルダーや雑貨など、続々登場いたします！

■販売情報

5月15日（金）～6月2日（火）まで東京ソラマチ（Ｒ）で開催される期間限定ショップかえるのピクルス「Happy Birthday!」POP-UP SHOPで先行発売予定、その後6月上～中旬より一般発売となります。

かわいさとHappyあふれるコラボを皆様どうぞお楽しみに♪

▼かえるのピクルス「Happy Birthday!」POP-UP SHOP

期間：2026年5月15日（金）～6月2日（火）

会場：東京スカイツリータウン・ソラマチ 3階タワーヤード 6番地 特設会場

住所：東京都墨田区押上１丁目1番2号東京スカイツリータウン・ソラマチ

営業時間：10:00～21:00

(C)kanahei

(C) 1994 NAKAJIMA CORPORATION

▽かえるのピクルス公式ＨＰ

https://pickles-home.com/

▽かえるのピクルス X

https://twitter.com/picklesthefrog6

https://twitter.com/NewsPickles

▽かえるのピクルス Instagram

https://www.instagram.com/picklesthefrog1994/