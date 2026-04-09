『デート・ア・ライブV』の「時崎狂三」が、魅惑のウィッチスタイルver.で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『デート・ア・ライブV 時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●デート・ア・ライブV 時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200193&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■デート・ア・ライブV 時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm(台座含まない)

【素材】プラスチック

原型制作：パンツァデモニウム(ロイスエンタテインメント)

彩色制作：B_Sachi

◇『デート・ア・ライブV』の「時崎狂三」が、魅惑のウィッチスタイルver.で立体化！

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「時崎狂三」が1/7スケールフィギュアで登場！深紅の魔女帽子が特徴的なウィッチスタイルは、ポーズ・衣装ともにフリューオリジナルデザインです。光沢感のある黒を基調としたコスチュームは細部まで丁寧に造形。流れるような髪の動きや透け感を帯びた袖、腰元を飾るバラや短銃の質感など、随所にこだわりを詰め込みました。

妖艶さと優美さをまとった特別な狂三を、ぜひあなたのコレクションにお迎えください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●デート・ア・ライブV 時崎狂三 ウィッチスタイルver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200193&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会

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