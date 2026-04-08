アンモニアセンサー世界市場、2031年に2.57億米ドルへ拡大予測（CAGR 6.1%）
アンモニアセンサーとは、空気中や産業環境に存在するアンモニア（NH?）の濃度を検知・定量するためのガスセンシングデバイスである。主に化学プロセス、冷媒漏洩監視、農業肥料管理、廃水処理、室内空気質モニタリングなどに広く利用される。半導体式、電化学式、光学式、熱伝導式など多様なセンシング原理があり、それぞれ応答速度、検知精度、寿命、動作環境耐性などに差異がある。特に近年では、スマートビルディングやIoT環境制御システムへの統合が進み、微量アンモニア検出能力や低消費電力化の要求が高まっている。また、脱炭素社会を目指すエネルギー転換の中で、アンモニアを次世代燃料や水素キャリアとして扱う産業用途が拡大しており、それに伴うモニタリング・安全管理のためのセンサー需要が急速に高まっている。
技術進化と社会的背景がもたらす需要拡大
アンモニアセンサー市場の拡大背景には、環境・エネルギー分野における世界的潮流の変化がある。まず、脱炭素化とエネルギー転換の進展により、アンモニアは水素キャリアおよびゼロカーボン燃料として注目されており、関連インフラでは高精度かつ耐久性の高いセンサーが求められている。また、家畜飼育や農業分野でも、アンモニア排出量の削減や労働環境改善のために常時監視が不可欠となっている。さらに、産業安全および施設保全の観点からも需要は拡大している。冷媒漏洩や化学反応制御の現場では、ppmレベルの精度でアンモニア濃度を検知する必要があり、これが高感度センサー開発を後押ししている。各国の規制当局による有害ガス管理の厳格化と、スマートシティ構想に基づく空気質モニタリング網の整備も市場成長を支える重要な社会的要因である。
成長加速するグローバル市場の特徴
LP Informationの「世界アンモニアセンサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220320/ammonia-sensor）によると、世界のアンモニアセンサー市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で拡大し、2031年には市場規模が2.57億米ドルに達すると予測されている。この成長は、環境監視や産業プロセス制御の分野における安全性・精密性の要求の高まりに支えられている。特に北米および欧州では、労働安全衛生基準や大気排出規制の強化により、アンモニア検知の自動化およびリアルタイム化が推進されている。一方、アジア太平洋地域では、化学・冷媒産業の生産拡大と都市化の進展が市場拡大を牽引している。
近年の市場のもう一つの特徴は、センシング精度とデジタル通信機能の融合である。多くの製品がIoTネットワークやクラウドベース監視システムに対応し、遠隔監視・データ解析・予知保全といったスマートメンテナンス機能を実現している。この傾向により、アンモニアセンサーは単なる検出装置ではなく、環境データ管理の中核モジュールとしての価値を持つようになっている。
図. アンモニアセンサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346344/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346344/images/bodyimage2】
図. 世界のアンモニアセンサー市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
集中進む主要企業市場地図
アンモニアセンサー市場は、技術的専門性と製品信頼性を競う寡占的な構造を呈している。LP Informationのトップ企業研究センターによると、2025年時点で、世界のトップ10企業が売上ベースで約52.0％、トップ5企業が約43.0％の市場シェアを占めている。主要プレイヤーには、Honeywell、Munters Corporation、AlphaSense（Ametek）、Nemoto Sensor、Figaro Engineering、Angst+Pfister Sensors and Power AG、ELT SENSOR、Winsensor（Hanwei Technology）、SGX Sensortech（Amphenol）、OTT HydroMetなどが名を連ねる。
技術進化と社会的背景がもたらす需要拡大
アンモニアセンサー市場の拡大背景には、環境・エネルギー分野における世界的潮流の変化がある。まず、脱炭素化とエネルギー転換の進展により、アンモニアは水素キャリアおよびゼロカーボン燃料として注目されており、関連インフラでは高精度かつ耐久性の高いセンサーが求められている。また、家畜飼育や農業分野でも、アンモニア排出量の削減や労働環境改善のために常時監視が不可欠となっている。さらに、産業安全および施設保全の観点からも需要は拡大している。冷媒漏洩や化学反応制御の現場では、ppmレベルの精度でアンモニア濃度を検知する必要があり、これが高感度センサー開発を後押ししている。各国の規制当局による有害ガス管理の厳格化と、スマートシティ構想に基づく空気質モニタリング網の整備も市場成長を支える重要な社会的要因である。
成長加速するグローバル市場の特徴
LP Informationの「世界アンモニアセンサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220320/ammonia-sensor）によると、世界のアンモニアセンサー市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で拡大し、2031年には市場規模が2.57億米ドルに達すると予測されている。この成長は、環境監視や産業プロセス制御の分野における安全性・精密性の要求の高まりに支えられている。特に北米および欧州では、労働安全衛生基準や大気排出規制の強化により、アンモニア検知の自動化およびリアルタイム化が推進されている。一方、アジア太平洋地域では、化学・冷媒産業の生産拡大と都市化の進展が市場拡大を牽引している。
近年の市場のもう一つの特徴は、センシング精度とデジタル通信機能の融合である。多くの製品がIoTネットワークやクラウドベース監視システムに対応し、遠隔監視・データ解析・予知保全といったスマートメンテナンス機能を実現している。この傾向により、アンモニアセンサーは単なる検出装置ではなく、環境データ管理の中核モジュールとしての価値を持つようになっている。
図. アンモニアセンサー世界総市場規模
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図. 世界のアンモニアセンサー市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
集中進む主要企業市場地図
アンモニアセンサー市場は、技術的専門性と製品信頼性を競う寡占的な構造を呈している。LP Informationのトップ企業研究センターによると、2025年時点で、世界のトップ10企業が売上ベースで約52.0％、トップ5企業が約43.0％の市場シェアを占めている。主要プレイヤーには、Honeywell、Munters Corporation、AlphaSense（Ametek）、Nemoto Sensor、Figaro Engineering、Angst+Pfister Sensors and Power AG、ELT SENSOR、Winsensor（Hanwei Technology）、SGX Sensortech（Amphenol）、OTT HydroMetなどが名を連ねる。