4/18＆19｜Natural Wine Love Vol.6｜初参加ワイナリーも多数！ナチュナルなワインカルチャーの魅力を発信。

NPO法人Farmers Market Association

NPO法人Farmers Market Association（代表：諸橋洋勝）にて、国内ワイナリーを中心に、インポーターやワインショップ、フードが集う『Natural Wine Love ～ワインを愛する全ての人々とともに～』を開催します。本イベントは、ナチュラルワインのみを扱う場ではなく、国内の生産者を応援しながら、「ナチュラルワインカルチャー」の持つ自由でオープンなアティテュードを広げ、ワインを愉しむことを目的としています。

自然を愛する、あるがままのワインと、Farmers Marketが応援する国内の作り手を迎え、自由の裾野を広げながら音楽とともにワインに浸る2日間をお届けします。

当日は、専用チケットとオリジナルグラスでワインの飲み比べに参加（ノンアルコールのジュースもラインナップ）できるほか、ワインのボトル販売、DJによる会場演出、ワインをより楽しむフードの提供など、多彩なコンテンツをご用意しています。お酒を飲まれない方でも、楽しんでいただける内容となっています。

イベント概要

Natural Wine Love Vol.6

日程：2026年4月18日（土）& 19日（日）

時間：11:00～17:00

会場：渋谷区神宮前5-53-70 国際連合大学・中庭

主催：NPO法人Farmers Market Association（@farmersmarketjp(https://www.instagram.com/farmersmarketjp/)）

運営協力：ナチュマルワインストア（@nachumaru.winestore(https://www.instagram.com/nachumaru.winestore/)）

Instagram：@natural_winelove(https://www.instagram.com/natural_winelove/)

公式サイト：https://natural-wine-love-vol-6.studio.site/

事前チケット販売サイト：https://farmersmarketjp.shop/

・Natural Wine Love Vol.6の見どころ

１.多様なワインや、複数のクラフトジュースも楽しめる飲み比べセット（事前購入で、約500円分お得！）

ガラス食器メーカーの「木村硝子店」のグラスに、オリジナルロゴを入れたグラス付きの飲み比べチケットを販売。事前チケットをご購入いただくと、当日チケットより約500円分（チケット1枚プラス）お得な内容でご案内いたします。（ノンアルコールのジュースも味わえます）

◆事前チケット（全ての内容で約500円分（チケット1枚）お得 ）

・スターターセット｜ガウディグラス+チケット4枚 3,000円

・アドバンスセット｜ソプラノグラス+チケット4枚 4,000円

・プレミアムセット｜ソプラノグラス+チケット6枚 5,000円

・チケットのみ｜6枚 3,000円

お得な事前チケットはこちらから :https://farmersmarketjp.shop/

◆当日チケット（会場にて販売）

・スターターセット｜ガウディグラス+チケット3枚 3,000円

・アドバンスセット｜ソプラノグラス+チケット3枚 4,000円

・プレミアムセット｜ソプラノグラス+チケット5枚 5,000円

・チケットのみ｜5枚 3,000円

※ワイン飲み比べの参加には、グラスとチケットが必要です。チケット1枚から各出店者のワインをお楽しみいただけます。

※過去のNatural Wine Loveオリジナルグラスをお持ちの方は、チケットのみのお求めも可能です

※画像のグラスはイメージです。実物とは若干ロゴのサイズやカラーが異なる場合があります。

▼オリジナルロゴデザイン｜Donchi氏｜@donchi_jp(https://www.instagram.com/donchi_jp/)

花や動物などの図像をモチーフに、鮮やかな色彩と明快な構成による作品を制作するアーティスト。伝統的な染色技法を取り入れながら、絵画的な表現を展開している。個展の開催に加え、国内外のブランドとの協働も行うなど、活動の幅を広げている。 1986年東京生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。2018年より東京を拠点に活動。

２.日本各地から2日間延べ約60店舗のワイン生産者・インポーターやフードが集結

2日間にわたり、日本ワインの生産者をはじめとして、さまざまなワインショップやインポーターが集結。イベント専用のチケットと交換することで、個性豊かなワインを飲み比べができるほかボトル販売やワイナリーオリジナルグッズの購入も可能。生産者やワインに精通したスタッフとの交流を通じて、個々のワインの背景にあるストーリーに触れることができる点も、本イベントならではの魅力です。



また、ワインが飲めない方にもイベントを楽しんでいただけるように、クラフトビールやクラフトジュース（ノンアルコール）の作り手の方も複数ご出店。飲み比べチケットで味わえます。

▼出店者一覧

＜Winery&Farmer＞

雪川醸造 | Cage Wine（北海道） / zattana（青森） / SHIRAKAMI WINERY（青森）/ hirosaki craft wines（青森）/ 【初出店】つがるワイナリー（青森）/ 千夢ワイナリー（宮城）/ CHATEAU KIRI（宮城）/ Fattoria AL FIORE（宮城）/ GRAPEREPUBLIC（山形）/ リンゴリらっぱ醸造所（山形）/ たかのはな(TAKANOHANA)（山形）/ GrapeHütte（福島）/ TAKAHIRO WINE（茨城）/ 【初出店】wa-syu（東京）/ BookRoad～葡蔵人～ （東京 *4/18のみ）/ 横濱ワイナリー（神奈川）/ 【初出店】アイジョウコウボウ（山梨）/ LA PENSEE（山梨 *4/18のみ）/ カーブドッチワイナリー（新潟）/ ツイヂラボ（長野）/ 【初出店】Vignoble Clos mille ans（ヴィニョーブル クロミラン）（長野）/ よさ来いワイナリー（高知）/ 【初出店】Kamamo Vineyards（香川）/ no.505 Hiroshima Winery（広島）/ Natan葡萄酒醸造所（徳島）/【初出店】 Hakko Chaud（新潟）

初出店となるHOPE園さんのぶどうジュース

＜Craft Beer＆Craft juice＞

シンキチ醸造所（群馬）/ 阿部農園（jus de raisin by abenoen） （新潟）/ 【初出店】HOPE園（山梨）/ 【初出店】とりこ農園（愛媛）



＜Importer&Shop＞

MONACA / エスポアしんかわ / LE VIN NATURE / カナダ産ワイン専門 ヘブンリーバインズ / China Drinks / 【初出店】piano・piano / 【初出店】ぶどうモンスター / VIRTUS（*4/18のみ） / TA-WA (da Luca *4/18のみ) / Entre 2 vins - アントル・ドゥー・ヴァン. （*4/18のみ） / 黒柴酒店（*4/19のみ） / W *4/19のみ / APERO WINESHOP（*4/19のみ）/ 【初出店】gubigubi / 喜納屋恭兵衛商店



＜Food＞

【初出店】Boucherie GOKITA Tokyo/【初出店】みんなのハム / 【初出店】タバジビエ / Rabbit Hole Bakes（*4/18のみ） / 【初出店】昼のふくろう（*4/18のみ） /【初出店】いなり寿司｜曲（*4/18のみ） / チッツィア Cizia（*4/19のみ） / テンパーニュ（*4/19のみ） / Le Comptoir (ル・コントワール) / 【初出店】KUJAKU BAKERY（*4/18のみ）



＜Goods＞

2F（ツーフー）/ 【初出店】菅原陶器 / 【初出店】vitamosa / teteto（*4/18のみ） / 【初出店】工房チセ / 【初出店】O’KEEFFE FURNITURE / 【初出店】陶房卓 / 【初出店】日用品＆ワイン喫茶 Kirin Store（*4/18のみ） / 【初出店】(株)オグラ きこりの店

前回開催時の様子１.前回開催時の様子２.

３.ワインビギナーでも楽しめる！ワインエキスパートがおすすめの一杯をナビゲート

会場ではソムリエやワインのエキスパートが立ち、各ワイナリーのブース近くで“おすすめのワイン”や“選び方・楽しみ方”を気軽にご提案します。初めての方はどこからテイスティングすればいいか迷ったときのガイドとして、ワインに深く親しみのある方にとっては、より深い視点で日本ワインを味わうきっかけとして、お楽しみいただけます。



▼ソムリエやワインのエキスパート



・杉山 晴那さん｜WINE & FOOD YUHARA(https://www.instagram.com/yuhara_toritsudai/)｜4/18・19日両日

１.ワインの楽しみ方について

ワインは自由に楽しむもの、純粋に美味しいと思えるワインに出合えるワクワク感がを楽しんでください。ワインの香りの取りやすい大き目のグラスのご用意をしておくと、より一層ワインの特徴が掴めてオススメ（Natural Wine Loveオリジナルのソプラノグラスもオススメ！）温度や時間の経過なので変わっていくワインの表情を楽しむのもとっても楽しいです。

２.本イベントの注目ポイントについて

日本各地の生産者さんのそれぞれのストーリーを造り手から直接聞ける貴重なイベント。収穫・醸造シーズンが終わったばかりの生産者さんたちからどんなヴィンテージになりそうか聞けるのが楽しみです！



・村瀬藍さん｜Swailife Wine Shop(https://www.instagram.com/swailifewine_info/)｜4/18・19日両日

１.ワインの楽しみ方（ビギナー向け）について

ご自身の興味があるワード・フィーリングでぜひ選んでみてください。例えば『ワインの絵柄が好き』、『聞いたことある品種』などきっかけは何でもOK。各ブースに造り手さんもいるので、あの人元気だな、優しそうだな、など…些細な心のきっかけも大事に楽しんでみてください！

２.NWLの注目ポイントについて

注目ポイントは『造り手さん』です！気軽に会えるイベントは、年に数回となかなか少ないです。

普段は畑仕事やワイナリー業でイベントに出れないからこそ、この機会に会える絶好のチャンス！

質問がなくても、目の前で飲んでもらえる事に意味があります。独特なライブ感をぜひ一緒に楽しみましょう！



・光久 千紗都さん｜4/18のみ

新卒で入社した自然食品店では、青果や食品、日本ワインの販売に3年間携わってまいりました。その後、宮城県のワイナリーALFIOREにて2年間醸造に携わり、東京・三宿のレストランArrowでのサービスを経て、シェフの独立に伴い、5月に上町にオープン予定のTRATTORÌA ICIEIにてサービスとして勤務する予定です。

当日は、皆さまの大切なワインの魅力をお客様にお伝えするお手伝いができればと思っております。よろしくお願いいたします。

・佐藤 宇宙さん｜4/19のみ

宮城県出身。表参道ヒルズ 『ジェラテリアバール ナチュラルビート』でバリスタを務めた後、青山を本店にもつ奇跡のレストランと言われる 『Casita』 にてウエイター、バーテンダーを務めコーヒー、サービス、アルコールを中心に様々な飲食店にて実績を積む。

現在は飲食店舗などで、バリスタトレーニングや機材、メニューの提案を中心にコンサルタント業を行う傍ら、クリエイター、アーティストと飲食を組み合わせたイベント機関『SF-』を運営。日本酒利き酒師でもあり、国産酒を中心にセミナーなども行う。飲食の専門学校で講師業、企業様向けのコーヒーイベントの提供や、コーヒーセミナー。また大会運営、審査員など、幅広くフリーランスで活動。

４.ワイナリーの背景にあるストーリーを深掘り。Spotify / Podcastにて配信中

Natural Wine Loveに出店するワイナリーの方々に、これまでの歩みやワインづくりへの向き合い方についてインタビューしました。その模様は、ファーマーズマーケットの音声番組「Hello Farmeres」にて配信中（Spotify / Podcastで視聴可）。イベント当日をより深く味わうためのヒントや、ここでしか聴けないエピソードも多数収録。事前に出店ワイナリーの背景に触れていただくことで、当日の楽しみがぐっと深まります。お気に入りの一本が見つかるきっかけにも。

▼「Hello Farmers」視聴はこちら

Spotify(https://open.spotify.com/show/2LDEmxPfWzGMAApMxMBndF) / Podcast(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/hello-farmers/id1834948518)

６.会場の空間を音で盛り上げるDJ

▼4/18（土）DJメンバー

１.DJ BRF｜@tashoishi2(https://www.instagram.com/tashoishi2/)

DJ BRFとは、セカンドアルバムをリリースしたばかりのイメージコンサルタントTasho IshiのDJエイリアスです。Tasho Ishiは、セルフリリースのファーストバイナル、2019年にLorenzo Senniが手掛けるミラノのレーベルPresto!?からリリースされた名盤に続き、メロディックな魅力に満ちた待望のセカンドアルバムを3月にリリース。

２.Telefono Chiquito

友人から聞いた各国のストリートセレクションをシェアする小さな電話活動 !楽しいゴシップの共有♪

ミラノのPresto!?からリリースされ話題となった前作"Dentsu2060" に続き、セカンドフルアルバム”Tasho Ishi II"が自身のレーベルT'sより3月21日にリリースされたばかりのTasho Ishi のDJ BRF。土曜日はDJ BRFの幻視的な都市なかで揺れ、ワイン片手に陽気なTelefono Chiquitoとチットチャット。

▼4/19（日）DJメンバー

１.Koikerinta｜@epimamma(https://www.instagram.com/epimamma/)

奈良市出身。エクスペリメンタル、アンビエント、ミニマルを軸に、回想と旅愁をテーマとした選曲を行う。記憶や出来事の断片を音として再構築し、感情の再体験を共有する。



２.Yo. Shinoyama｜@yoshikazu_shinoyama(https://www.instagram.com/yoshikazu_shinoyama/)

2000年代初頭よりDJ／選曲活動を開始。ソウル／ダンス・ミュージックに留まらず、様々なルーツ・ミュージックに根差したイベントの主催・企画を手がける。 2021年より、実験／前衛／辺境領域にも及ぶ旧音盤を紹介する「Searchin' Music Store」を運営。

Searchin' Music Store：https://searchinmusicstore.com

３.Chee Shimizu｜@cheeshimizu(https://www.instagram.com/cheeshimizu/)

1971年、東京生まれ。 1993年より本格的にDJ活動をスタートし、2004年よりDJプロジェクト「DISCOSSESSION」を始動。 2000年代後半からはリスニング・スタイルを主軸にDJ活動を展開するほか、選曲家、ライター、プロデューサー、複数のレコード・レーベル主宰と様々な顔をもつ。 2008年よりオンライン・レコードショップ「ORGANIC MUSIC」をローンチし、独自のネットワークと嗅覚でオブスキュア（＝曖昧）なサウンドを発掘し続け、2019年には下井草に実店舗「PHYSICAL STORE / ORGANIC MUSIC + PLANET BABY」をオープン。 今日も興味の赴くままに音楽と向き合い、越境し続けている。

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▼本リリース、取材等に関するお問い合わせ先

NPO法人Farmers Market Association

info@farmersmarkets.jp（担当：田中）

取材問い合わせフォーム：https://form.run/@contact-8

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