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「ブロッコリーガールズショップ2026」が全国6都市で開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、女性向けタイトルのグッズ販売や展示を行うイベント「ブロッコリーガールズショップ2026」を全国6都市で順次開催することを発表しました。
ブロッコリーガールズショップ2026 特設サイト
https://www.broccoli.co.jp/event_sp/bgs/
【イベント概要】
全国6カ所（東京・岐阜・北海道・石川・大阪・福岡）で開催します。それぞれ入場方法や開催時間が異なりますので、詳細はブロッコリーガールズショップ2026公式サイトをご確認ください。
ブロッコリーガールズショップ 2026 in 渋谷モディ
開催場所：〒150-0041東京都渋谷区神南1-21-3 7Fマルイノアニメ
開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月17日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in モレラ岐阜
開催場所：〒501-0497岐阜県本巣市三橋1100 1F ローズプラザ
開催期間：2026年5月1日（金）〜2026年5月3日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in サッポロファクトリー
開催場所：〒060-0032札幌市中央区北2条東4丁目 2条館1階 特設会場
開催期間：2026年5月9日（土）〜2026年5月11日（月）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in 金沢エムザ
開催場所：〒920-8583 石川県金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ 3F カトレアサロン
開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年5月31日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in なんばマルイ
開催場所：〒542-0076大阪府大阪市中央区難波3-8-9 5F イベントスペース
開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年6月14日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in 博多マルイ
開催場所：〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 7Fイベントスペース
開催期間：2026年6月20日（土）〜2026年7月5日（日）
【コラボメニュー】
LOLA'S Cupcakes Tokyoのコラボカップケーキの販売が決定！
「うたの☆プリンスさまっ♪」のシャイニング事務所のアイドル11人をイメージしたカップケーキが誕生いたしました！見る人・食べる人を幸せな気分にしてくれるLOLA'S Cupcakes Tokyoとの特別な企画をぜひご覧ください。
カップケーキ：LOLA'S Cupcakes Tokyo
デザイン協力：Etoile et Griotte
■概要
店舗：
渋谷モディ ７Fマルイノアニメ
期間：
2026年4月29日（水・祝）〜2026年5月6日（水・祝）
2026年5月13日（水）〜2026年5月17日（日）
■事前予約について
抽選お申込み期間：2026年3月28日（土）12:00〜2026年4月5日（日）23:59
当落のご連絡：2026年4月8日（水）
お申込み・詳細はこちらからご確認ください。
https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=141511&article_type=sto&hashtag=animeent
■コラボカップケーキ
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 A（嶺二・音也・トキヤ）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 B（蘭丸・真斗・レン）
価格：3,240円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 C（藍・那月・翔）
価格：3,240円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 D（カミュ・セシル）
価格：2,160円（税込）
【取り扱いグッズ】※一部紹介
うたの☆プリンスさまっ♪ カップケーキぬいぐるみキーホルダー BE MY CUPCAKE Ver.
種類数： 全11種
価格 ：各1,980円（税込）
サイズ：本体約縦105×横65×厚さ65mm以内
うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディングプレミアム缶バッジ BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）
価格 ：605円（税込）
仕様 ：直径約56mm
うたの☆プリンスさまっ♪ カスタマイズビジュアルカードコレクション BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）
価格 ：660円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ チャーム付きボールペン BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全11種
価格 ：各880円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ 保冷バッグ BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全11種
価格 ：各3,520円（税込）
UN:LOGICAL トレーディング缶バッジ Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：550円（税込）
仕様 ：直径54mm
UN:LOGICAL トレーディングクリアカード Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：550円（税込）
UN:LOGICAL トレーディングアクリルキーホルダー Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：880円（税込）
【購入特典】
商品を3,000円（税込）お買い上げごとに特典をランダムで1枚プレゼント！
「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ブロマイド（全11種／約縦102×横152mm）
「UN:LOGICAL」特典イラストカード（全6種／約縦91×横55mm）
※ご希望の特典および枚数の内訳をお選びいただけます。
※ランダムでのお渡しとなりますので絵柄はお選び頂けません。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc. ©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com
ブロッコリーガールズショップ2026 特設サイト
https://www.broccoli.co.jp/event_sp/bgs/
【イベント概要】
全国6カ所（東京・岐阜・北海道・石川・大阪・福岡）で開催します。それぞれ入場方法や開催時間が異なりますので、詳細はブロッコリーガールズショップ2026公式サイトをご確認ください。
開催場所：〒150-0041東京都渋谷区神南1-21-3 7Fマルイノアニメ
開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月17日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in モレラ岐阜
開催場所：〒501-0497岐阜県本巣市三橋1100 1F ローズプラザ
開催期間：2026年5月1日（金）〜2026年5月3日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in サッポロファクトリー
開催場所：〒060-0032札幌市中央区北2条東4丁目 2条館1階 特設会場
開催期間：2026年5月9日（土）〜2026年5月11日（月）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in 金沢エムザ
開催場所：〒920-8583 石川県金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ 3F カトレアサロン
開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年5月31日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in なんばマルイ
開催場所：〒542-0076大阪府大阪市中央区難波3-8-9 5F イベントスペース
開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年6月14日（日）
ブロッコリーガールズショップ 2026 in 博多マルイ
開催場所：〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 7Fイベントスペース
開催期間：2026年6月20日（土）〜2026年7月5日（日）
【コラボメニュー】
LOLA'S Cupcakes Tokyoのコラボカップケーキの販売が決定！
「うたの☆プリンスさまっ♪」のシャイニング事務所のアイドル11人をイメージしたカップケーキが誕生いたしました！見る人・食べる人を幸せな気分にしてくれるLOLA'S Cupcakes Tokyoとの特別な企画をぜひご覧ください。
カップケーキ：LOLA'S Cupcakes Tokyo
デザイン協力：Etoile et Griotte
■概要
店舗：
渋谷モディ ７Fマルイノアニメ
期間：
2026年4月29日（水・祝）〜2026年5月6日（水・祝）
2026年5月13日（水）〜2026年5月17日（日）
■事前予約について
抽選お申込み期間：2026年3月28日（土）12:00〜2026年4月5日（日）23:59
当落のご連絡：2026年4月8日（水）
お申込み・詳細はこちらからご確認ください。
https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=141511&article_type=sto&hashtag=animeent
■コラボカップケーキ
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 A（嶺二・音也・トキヤ）
価格：3,240円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 B（蘭丸・真斗・レン）
価格：3,240円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 C（藍・那月・翔）
価格：3,240円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 D（カミュ・セシル）
価格：2,160円（税込）
【取り扱いグッズ】※一部紹介
うたの☆プリンスさまっ♪ カップケーキぬいぐるみキーホルダー BE MY CUPCAKE Ver.
種類数： 全11種
価格 ：各1,980円（税込）
サイズ：本体約縦105×横65×厚さ65mm以内
うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディングプレミアム缶バッジ BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）
価格 ：605円（税込）
仕様 ：直径約56mm
うたの☆プリンスさまっ♪ カスタマイズビジュアルカードコレクション BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）
価格 ：660円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ チャーム付きボールペン BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全11種
価格 ：各880円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ 保冷バッグ BE MY CUPCAKE Ver.
種類数：全11種
価格 ：各3,520円（税込）
UN:LOGICAL トレーディング缶バッジ Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：550円（税込）
仕様 ：直径54mm
UN:LOGICAL トレーディングクリアカード Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：550円（税込）
UN:LOGICAL トレーディングアクリルキーホルダー Magazine Collection Ver.
種類数：全6種よりランダムで1種
価格 ：880円（税込）
【購入特典】
商品を3,000円（税込）お買い上げごとに特典をランダムで1枚プレゼント！
「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ブロマイド（全11種／約縦102×横152mm）
「UN:LOGICAL」特典イラストカード（全6種／約縦91×横55mm）
※ご希望の特典および枚数の内訳をお選びいただけます。
※ランダムでのお渡しとなりますので絵柄はお選び頂けません。
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc. ©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com