「ブロッコリーガールズショップ2026」が全国6都市で開催決定！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀 真士）は、女性向けタイトルのグッズ販売や展示を行うイベント「ブロッコリーガールズショップ2026」を全国6都市で順次開催することを発表しました。







ブロッコリーガールズショップ2026　特設サイト

https://www.broccoli.co.jp/event_sp/bgs/

【イベント概要】

全国6カ所（東京・岐阜・北海道・石川・大阪・福岡）で開催します。それぞれ入場方法や開催時間が異なりますので、詳細はブロッコリーガールズショップ2026公式サイトをご確認ください。

ブロッコリーガールズショップ 2026 in 渋谷モディ

開催場所：〒150-0041東京都渋谷区神南1-21-3 7Fマルイノアニメ

開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月17日（日）

ブロッコリーガールズショップ 2026 in モレラ岐阜

開催場所：〒501-0497岐阜県本巣市三橋1100 1F ローズプラザ

開催期間：2026年5月1日（金）〜2026年5月3日（日）

ブロッコリーガールズショップ 2026 in サッポロファクトリー

開催場所：〒060-0032札幌市中央区北2条東4丁目 2条館1階 特設会場

開催期間：2026年5月9日（土）〜2026年5月11日（月）

ブロッコリーガールズショップ 2026 in 金沢エムザ

開催場所：〒920-8583 石川県金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ 3F カトレアサロン

開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年5月31日（日）

ブロッコリーガールズショップ 2026 in なんばマルイ

開催場所：〒542-0076大阪府大阪市中央区難波3-8-9 5F イベントスペース

開催期間：2026年5月29日（金）〜2026年6月14日（日）

ブロッコリーガールズショップ 2026 in 博多マルイ

開催場所：〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 7Fイベントスペース

開催期間：2026年6月20日（土）〜2026年7月5日（日）

【コラボメニュー】

LOLA'S Cupcakes Tokyoのコラボカップケーキの販売が決定！

「うたの☆プリンスさまっ♪」のシャイニング事務所のアイドル11人をイメージしたカップケーキが誕生いたしました！見る人・食べる人を幸せな気分にしてくれるLOLA'S Cupcakes Tokyoとの特別な企画をぜひご覧ください。

カップケーキ：LOLA'S Cupcakes Tokyo

デザイン協力：Etoile et Griotte

■概要

店舗：

渋谷モディ ７Fマルイノアニメ

期間：

2026年4月29日（水・祝）〜2026年5月6日（水・祝）

2026年5月13日（水）〜2026年5月17日（日）

■事前予約について

抽選お申込み期間：2026年3月28日（土）12:00〜2026年4月5日（日）23:59

当落のご連絡：2026年4月8日（水）

お申込み・詳細はこちらからご確認ください。

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=141511&article_type=sto&hashtag=animeent

■コラボカップケーキ

うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 A（嶺二・音也・トキヤ）



価格：3,240円（税込）



うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 B（蘭丸・真斗・レン）





価格：3,240円（税込）




うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 C（藍・那月・翔）





価格：3,240円（税込）




うたの☆プリンスさまっ♪×ローラズ・カップケーキ 東京 D（カミュ・セシル）







価格：2,160円（税込）

【取り扱いグッズ】※一部紹介

うたの☆プリンスさまっ♪ カップケーキぬいぐるみキーホルダー BE MY CUPCAKE Ver.













種類数： 全11種

価格　：各1,980円（税込）

サイズ：本体約縦105×横65×厚さ65mm以内

うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディングプレミアム缶バッジ BE MY CUPCAKE Ver.

















種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）




価格　：605円（税込）

仕様　：直径約56mm

うたの☆プリンスさまっ♪ カスタマイズビジュアルカードコレクション BE MY CUPCAKE Ver.













種類数：全22種よりランダムで1種（NORMAL 11種／SPECIAL 11種）

価格　：660円（税込）

うたの☆プリンスさまっ♪ チャーム付きボールペン BE MY CUPCAKE Ver.













種類数：全11種

価格　：各880円（税込）

うたの☆プリンスさまっ♪ 保冷バッグ BE MY CUPCAKE Ver.













種類数：全11種

価格　：各3,520円（税込）

UN:LOGICAL トレーディング缶バッジ Magazine Collection Ver.







種類数：全6種よりランダムで1種

価格　：550円（税込）

仕様　：直径54mm

UN:LOGICAL トレーディングクリアカード Magazine Collection Ver.







種類数：全6種よりランダムで1種

価格　：550円（税込）

UN:LOGICAL トレーディングアクリルキーホルダー Magazine Collection Ver.







種類数：全6種よりランダムで1種

価格　：880円（税込）

【購入特典】

商品を3,000円（税込）お買い上げごとに特典をランダムで1枚プレゼント！

「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ブロマイド（全11種／約縦102×横152mm）













「UN:LOGICAL」特典イラストカード（全6種／約縦91×横55mm）







※ご希望の特典および枚数の内訳をお選びいただけます。

※ランダムでのお渡しとなりますので絵柄はお選び頂けません。

©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc.　©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）

関連リンク

うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト

https://www.utapri.com