プレッツェル 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月16に「プレッツェル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プレッツェルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プレッツェル市場の概要
プレッツェル 市場に関する当社の調査レポートによると、プレッツェル 市場規模は 2035 年に約 100億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プレッツェル 市場規模は約 74 億米ドルとなっています。プレッツェル に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プレッツェルの市場シェア拡大は、低脂肪および焼き菓子製品への嗜好の高まりと、全粒穀物、グルテンフリーの原料、添加タンパク質への消費者の嗜好の高まりによるものです。当社の分析によると、低脂肪および焼き菓子製品市場は2024年に600億米ドルに達し、2035年には1,280億米ドルに達すると予測されています。
プレッツェルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/global-pretzel-market/79039
プレッツェルの市場調査では、製品イノベーションの進展とフレーバーの多様化、そして小売およびeコマースの流通チャネルの急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これに加え、食習慣の変化、革新的な包装、再封可能な袋、小分けパックへの投資の増加も市場の成長を支えています。
しかしながら、精製炭水化物やナトリウムに関する健康への懸念の高まり、そしてポテトチップス、トルティーヤチップス、クラッカー、ポップコーン、プロテインバーといった代替スナック製品との激しい競争により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344425/images/bodyimage1】
プレッツェル市場セグメンテーションの傾向分析
プレッツェル 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プレッツェル の市場調査は、製品タイプ別、フレーバータイプ別、流通チャネル別と地域に分割されています。
プレッツェル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-79039
プレッツェル市場のフレーバータイプ別に基づいて、塩味、甘味、風味/味付けに分割されています。これらのうち、塩味プレッツェルは、その伝統的な味と消費者の強い親しみやすさから、2026―2035年の間に41%のシェアを占め、市場をリードすると予想されています。多くのメーカーは、プレッツェルの馴染み深い塩味を維持しながら、ナトリウム含有量のバランスを調整した配合の開発に投資しています。
プレッツェルの地域市場の見通し
プレッツェル 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、北米市場は、スナック文化の定着とパッケージスナック食品の消費量の増加、そしてヘルシースナックや焼き菓子の代替品への需要の高まりにより、予測期間中に32%と最大のシェアを占めると予想されています。多くのメーカーが、よりヘルシーなスナックへの需要の高まりに対応するため、全粒粉、グルテンフリー、低ナトリウムのプレッツェルを発売しています。これに加え、強力な小売・流通インフラの整備、そして新しいフレーバー、形状、プレミアムスナックの開発への投資増加が市場の成長を牽引しています。
プレッツェル市場の概要
プレッツェル 市場に関する当社の調査レポートによると、プレッツェル 市場規模は 2035 年に約 100億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プレッツェル 市場規模は約 74 億米ドルとなっています。プレッツェル に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プレッツェルの市場シェア拡大は、低脂肪および焼き菓子製品への嗜好の高まりと、全粒穀物、グルテンフリーの原料、添加タンパク質への消費者の嗜好の高まりによるものです。当社の分析によると、低脂肪および焼き菓子製品市場は2024年に600億米ドルに達し、2035年には1,280億米ドルに達すると予測されています。
プレッツェルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/global-pretzel-market/79039
プレッツェルの市場調査では、製品イノベーションの進展とフレーバーの多様化、そして小売およびeコマースの流通チャネルの急速な拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これに加え、食習慣の変化、革新的な包装、再封可能な袋、小分けパックへの投資の増加も市場の成長を支えています。
しかしながら、精製炭水化物やナトリウムに関する健康への懸念の高まり、そしてポテトチップス、トルティーヤチップス、クラッカー、ポップコーン、プロテインバーといった代替スナック製品との激しい競争により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
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プレッツェル市場セグメンテーションの傾向分析
プレッツェル 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プレッツェル の市場調査は、製品タイプ別、フレーバータイプ別、流通チャネル別と地域に分割されています。
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プレッツェル市場のフレーバータイプ別に基づいて、塩味、甘味、風味/味付けに分割されています。これらのうち、塩味プレッツェルは、その伝統的な味と消費者の強い親しみやすさから、2026―2035年の間に41%のシェアを占め、市場をリードすると予想されています。多くのメーカーは、プレッツェルの馴染み深い塩味を維持しながら、ナトリウム含有量のバランスを調整した配合の開発に投資しています。
プレッツェルの地域市場の見通し
プレッツェル 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、北米市場は、スナック文化の定着とパッケージスナック食品の消費量の増加、そしてヘルシースナックや焼き菓子の代替品への需要の高まりにより、予測期間中に32%と最大のシェアを占めると予想されています。多くのメーカーが、よりヘルシーなスナックへの需要の高まりに対応するため、全粒粉、グルテンフリー、低ナトリウムのプレッツェルを発売しています。これに加え、強力な小売・流通インフラの整備、そして新しいフレーバー、形状、プレミアムスナックの開発への投資増加が市場の成長を牽引しています。