『ストリートファイター6』世界最強が決定！　「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」結果速報！　さらに来シーズン情報も各種公開！

株式会社カプコン

3月11日（水）～15日（日）にかけて両国国技館で開催された、『ストリートファイター6』世界最強を決定する大会「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が開催されました。

本大会は、過去最高となる2万人の来場を記録し、大盛況のうちに閉幕いたしました。

「CAPCOM CUP 12」優勝は「G8S / GP | SAHARA」選手！

3月11日（水）～14日（土）にわたって開催された「CAPCOM CUP 12」、世界各地の予選大会を勝ち上がった48名の代表選手の頂点に輝いたのは「G8S / GP | SAHARA」選手（以下、さはら選手）となりました。

「Good 8 Squad」の先輩たちを追いかけ、ひたすらに努力を続けた若き才。

予選から決勝まで圧倒的なパフォーマンスを発揮し、『ストリートファイター6』世界最強の栄光を手にしました。

今シーズンの年間王者となったさはら選手は優勝賞金100万ドル（約1.5億円※1）を獲得。

さらに、来シーズンに開催を予定している世界決勝大会「CAPCOM CUP 13」の出場権も獲得しました。

※1 2026年2月28日（土）時点のレート換算

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」優勝はJPリーグ代表「REJECT」！

3月13日（金）および3月15日（日）に開催された「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」を優勝したのはJPリーグ代表「REJECT」となりました。

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024 グランドファイナル」での悔しい敗北から1年。

限界を突破する取り組みを続け、遂にチャンピオンリングを手に入れました。

優勝した「REJECT」は優勝賞金10万ドルを獲得。

『ストリートファイター6』世界最強チームの座を手に入れました。

さらに、出場メンバーである、ときど選手、LeShar選手、ふ～ど選手、ウメハラ選手の4名は「CAPCOM CUP 13」の出場権も獲得しました。

来シーズンの世界決勝大会「CAPCOM CUP 13」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2026」も引き続き日本、両国国技館で開催！ さらに、「ストリートファイターリーグ」賞金総額はさらにアップ！

来シーズンに開催される「CAPCOM CUP 13」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2026」も日本、両国国技館で開催されることが発表されました。

来シーズンのさらなる盛り上がりにご期待ください！

そんな「CAPCOM CUP 13」は引き続き優勝賞金100万ドルで開催いたします！

また、来シーズンの「ストリートファイターリーグ」はリーグ全体の賞金総額を70万ドルに引き上げます！

さらに、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」の賞金総額は、従来から倍増して40万ドルに引き上げられます。

「CAPCOM Pro Tour」、「CAPCOM CUP」同様、「ストリートファイターリーグ」の価値向上にも長期的に取り組んでまいります。

そして、「CAPCOM Pro Tour」、「ストリートファイターリーグ」を合わせて、CAPCOM eSportsの2026シーズンの賞金総額は210万ドル以上になります。

来シーズンも1人でも多くのプレイヤーの皆さまに、大会・競技シーンに参加していただけることを期待しています。

来シーズンの個人戦大会「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会情報も一部公開！

「CAPCOM CUP 13」出場をかけて世界各地で繰り広げられる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」に関する情報も一部公開されました。

「Premier」は5月1日（金）より開催される「EVO Japan 2026」を皮切りにシーズン開幕となります。

また、サウジアラビアはリヤドで開催されるeスポーツ大会「Esports World Cup」との連携も継続。「EVO Japan」、「COMBO BREAKER」、「EVO 2026」は、「Esports World Cup 2026」の予選大会にも指定されています。

そして、「ワールドウォリアー」の地域には、多くの強豪選手が活躍する「チリ」を単独地域としての開催を決定、世界25地域を対象に各地域で予選大会が実施されます。

その他「CAPCOM Pro Tour 2026」に関する大会詳細は4月上旬公開を予定しております。

『ストリートファイター6』の新たなOutfit「DriveTech Wear」が登場！

『ストリートファイター6』の大会シーンがグローバルでさらに発展していく環境づくりの一環として、全キャラクターの新たなOutfit「DriveTech Wear」を制作中です。

本Outfitは、海外で多様な文化背景を持つ選手が集まるような国際大会、また、大会の性質を問わず、様々なコミュニティでの活用を目的として、すべてのユーザーへ無償で配布いたします。

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