こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【志願倍率11.6倍の激戦、愛知県立明和高等学校附属中学校令和8年度入学者選抜を徹底分析】京進の中学・高校受験TOPΣ、「明和高附属中入試報告会」を3月8日（日）に開催
株式会社京進（本社：京都市下京区）が京都・滋賀・愛知を中心に展開する学習塾「京進の中学・高校受験TOPΣ（以下、TOPΣ）」は、愛知県立明和高等学校附属中学校の2026年度（令和8年度）入学者選抜を総括する「明和高附属中入試報告会」を、2026年3月8日（日）に開催します。会場はウインクあいち（愛知県産業労働センター）で、オンラインでの参加も可能です。
本報告会では、1次選抜（適性検査）・2次選抜（面接）の結果を最新データに基づいて分析するとともに、TOPΣ合格者へのインタビューや「面接再現動画」を通じて、1次・2次選抜突破に必要とされる力を具体的に解説します。
--------------------------------------------------------
■ 2026年度（令和8年度）入学者選抜の結果：
愛知県立明和高等学校附属中学校（普通コース）の2026年度入学者選抜は、定員70名に対して814名が出願し、志願倍率は11.6倍となりました。前年度の17.1倍からは低下したものの、引き続き高い競争率となりました。
京進の中学・高校受験TOPΣからは、1次選抜および2次選抜を経て8名が合格しました。
--------------------------------------------------------
＜入試報告会 内容＞
2026年度入試の総括
一次選抜（適性検査）・二次選抜（面接）の結果を、最新データをもとに解説します。
TOPΣ合格者による「面接再現動画」公開
合格者が二次選抜の面接を再現します。
どのような力が評価されたのか、何が合否を分けたのかを、具体的な応答を通じて解説します。
来年度入試に向けた対策ポイント
二次選抜突破を見据え、今から取り組むべき学習や準備の方向性をお伝えします。
【開催概要】
■日時：2026年3月8日（日）
＜午前の部＞10：00〜11：30 ＜午後の部＞14：30〜16：00
※午前・午後とも同一内容 / オンライン参加可
■会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター） JR名古屋駅桜通口から徒歩5分
■対象：明和高附属中への進学にご興味をお持ちの小学生の保護者
■参加費：無料
■持ち物：筆記用具
■申込み方法：下記ページの「申込みフォーム」よりお申込みください。
https://kysn.jp/tyukonews_20260219
※フォーム内で参加方法（会場参加／オンライン参加）を選択してください
※WEB申込み締切は3月6日（金）です
※会場参加が定員に達した場合は、オンライン参加のみの受付となります
＜同時開催 新小学5・6年生対象 明和高附属中模試>
同会場（ウインクあいち）で開催します。明和高附属中受検を視野に入れているお子さまにとって、現在の実力を把握する機会となります。模試受験料は無料です。ぜひご活用ください。
詳細：https://tyuko.kyoshin.co.jp/event/785809
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
TOPΣは笑顔あふれる校舎。楽しい塾だから成績が伸びる！
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
◆ 2026年度合格実績は、随時更新します
中学受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-tyu/
高校受験：https://tyuko.kyoshin.co.jp/result-ko/（準備中）
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
申込み・詳細
https://kysn.jp/tyukonews_20260219