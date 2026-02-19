【志願倍率11.6倍の激戦、愛知県立明和高等学校附属中学校令和8年度入学者選抜を徹底分析】京進の中学・高校受験TOPΣ、「明和高附属中入試報告会」を3月8日（日）に開催

【志願倍率11.6倍の激戦、愛知県立明和高等学校附属中学校令和8年度入学者選抜を徹底分析】京進の中学・高校受験TOPΣ、「明和高附属中入試報告会」を3月8日（日）に開催