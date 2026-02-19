メープルシロップは、料理の世界を広げ、森と地球をつなぎ、人と文化を結びます。

世界のメープルシロップ生産量の約7割を担うケベック・メープルシロップ生産者協会(QMSP/所在地：カナダ ケベック州 会長：Luc Goulet リュック・ゴーレ)は、カナダ産メープルシロップが持つ豊かな物語と魅力を、楽しみながら体験できる無料の参加型コミュニティ「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」の立ち上げに先行して、2026年2月17日、会員特典が先行して手に入る登録の受付を開始しました。登録者の中から抽選で、メープルシロップの都、カナダ・ケベックを訪れる特別な旅が当たるチャンスも用意されています。





URL： https://maple-envoy.maplefromcanada.jp/





無料の参加型コミュニティ「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」





このプログラムは、全国の「メープル」スポット情報やメープルやカナダ文化を楽しむ企画など会員限定のコンテンツが盛り込まれ、メープルを知れば知るほど、体験の幅と楽しみが広がります。プログラムの最新情報や特典情報は、メールまたはLINEでお届けします。









■プログラム立ち上げの背景

カナダ産メープルシロップは、何世代にもわたり伝統と技術を受け継ぐ生産者が、自然と共存し、森と樹に負担をかけない方法で採取・生産されています。

カナダの森が育んだクリーンで安心な自然の甘味料であるメープルシロップ。その価値と背景をより多くの人に知ってもらい、共感の輪を広げたいという想いから、QMSPは「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」プログラムを立ち上げました。本プログラムは、私たちの想いと価値観に共感してくださる皆さまとの長期的な関係を築くことを目指しています。









■Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)会員特典

登録者は、以下のような特典を受けることができます。

●会員限定コンテンツへのアクセス

・プロの料理家や生産者の視点を取り入れた限定メープルレシピ

・メープルシロップの生産地や物語を紹介する特別コンテンツ

●カナダ・ケベック旅行が当たるチャンスが手に入る

・メープルシロップの故郷を訪れ、その文化に触れる特別な体験を獲得するチャンス

●今後予定されている会員限定企画や情報への優先案内









■先行登録者の優位点

現在、プログラム開始に先立ち、先行登録を受付中です。

先行登録された方は、

●プログラムの最新情報をいち早く受け取れる

●限定のメープルバスケットギフトが当たるチャンスが手に入る

●メープルの都、カナダ・ケベック旅行(航空券と宿泊費用を負担)の当選確率が上がる

●特典獲得を優先的にスタートできる









■先行登録方法

下記特設サイトより受け付けています。

https://maple-envoy.maplefromcanada.jp/









■ケベック・メープルシロップ生産者協会(QMSP)

カナダ・ケベック州を拠点に、約13,500人の生産者と8,400のメープル関連企業を代表する非営利団体です。「Maple from Canada」ブランドのもと、世界70カ国以上へ高品質なメープル製品とメープル・ストーリーを届けています。

https://maplefromcanada.jp/





「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」は、メープルシロップを愛し、その背景にある自然や文化に関心を持つすべての方に向けたプログラムです。QMSPは本プログラムを通じて、カナダ産メープルシロップの本質的な価値を、日本市場において継続的に発信していきます。