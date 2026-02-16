¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯¡¢¡ÖÀ¸À®AI¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡×¤ÇÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¼ê´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÈ¯É½¡¡¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¤Ë¤Æ½é¸ø³«
¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¹¥ °ìÏº¡¢Î¬¾Î¡§tdi)¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDAiS Signage¡×(ÆÉ¤ß¡§¥À¥¤¥¹ ¥µ¥¤¥Íー¥¸)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖÀ¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¡×¥¤¥áー¥¸
¢£¡ÖÀ¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¡×³«È¯ÇØ·Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¡¦½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤È¥³¥¹¥È¡×¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ä¥ê¥½ー¥¹¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎºÇ¾®²½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖDAiS Signage¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·µ¡Ç½¡ÖÀ¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«Æ°ºîÀ®¡×¤ÎÆÃÄ¹
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁÊµáÎÏ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¡¦ÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤À¤±¤Ç²èÁü¤ò¼«Æ°À¸À®
´ÉÍý²èÌÌ¤«¤éÁÊµá¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ä¥¤¥áー¥¸¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¤½¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢É÷·Ê¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºàÃµ¤·¤ä»£±Æ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¨ºÂ¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ½¤Àµ¡¦Ä´À°¤â´ÊÃ±
AI¤¬À¸À®¤·¤¿ÀÅ»ß²è¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈùÄ´À°¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÀ¸À®¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç½¤Àµ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤òºî¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
3. À©ºî¤«¤éÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë´°·ë
ºîÀ®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖDAiS Signage¡×¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤ËÅÐÏ¿²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÀ©ºî¥½¥Õ¥È¤ÇºîÀ®¢ª½ñ¤½Ð¤·¢ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê±¿ÍÑ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Âµ¡¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)～6Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN2026¡×¤Ë¤Æ¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤òÄ¾ÀÜ¤ª³Î¤«¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö±ÇÁü¡×¤Ë¤Ê¤ë³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Òtdi¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨²ñÌ¾¡¡ ¡§ ¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026
Æü»þ¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)～6Æü(¶â)10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß16:30½ªÎ»
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÅìÅ¸¼¨Åï(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-10-1)
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ ¡§ RT6105(¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Å¹Æ¬ÈÎÂ¥¡×¥¾ー¥ó)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§ https://messe.nikkei.co.jp/rt/
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDAiS Signage¡×³µÍ×
¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ±¿ÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë°ÂÄêÀ¤È¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«´ë¶ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¿ô¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏDAiS Signage¤Î¤´Äó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÎËÉÙ¤Ê²ÔÆ¯¼ÂÀÓ¤ä±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÀìÍÑ¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDAiS Signage¡×
https://www.tdi.co.jp/dais-signage/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¿ÊÝ¼é¡¦¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¡¿´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¡È¾ðÊóµ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¡É¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ËÂ§¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨²ò·è¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³Æ¼ï¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡§ ¾ðÊóµ»½Ñ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°¹¥ °ìÏº
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー32³¬
ÁÏ¶È¡¡¡§ 1968Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§ 13²¯5,100Ëü±ß
URL¡¡ ¡§ https://www.tdi.co.jp