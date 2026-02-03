酸変換グルコースシロップ市場は、年平均成長率（CAGR）5％で成長し、2035年までに市場規模が800億米ドルに達すると見込まれている。
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポートを発行したことを発表した。当該レポートは酸変換グルコースシロップ市場を対象とし、タイプ別（サトウキビ糖、ビート糖、高果糖コーンシロップ、液糖、その他）、グレード別（飲料、食品、医薬品、その他）、用途別（ワイン、甘味料、その他）に市場をセグメンテーションし、2025年から2035年までのグローバル市場分析、トレンド、機会、予測を提供するものである。本レポートは、酸変換グルコースシロップ市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
酸変換グルコースシロップ市場の概要
酸変換グルコースシロップとは、主にトウモロコシ、小麦、ジャガイモなどから得られるデンプンを酸加水分解によって分解して製造される、甘味を有する粘性液体である。この製造プロセスでは、加熱および希酸を用いて長鎖のデンプン分子をより短いグルコース分子に分解し、変換度（デキストロース当量［DE］）に応じて甘味度や粘度の異なるシロップが生成される。同製品は、甘味料、食感改良剤、保湿剤として食品・飲料産業で広く使用されている。代表的な用途には、菓子類、ベーカリー製品、缶詰果実、飲料、加工食品などが含まれる。また、結晶化の防止、保存性の向上、多くの配合におけるコクや滑らかな口当たりの付与にも寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、酸変換グルコースシロップ市場規模は2025年に550億米ドルに達したことが明らかとなった。さらに、同市場は2035年末までに800億米ドルの売上高に達すると予測されている。酸変換グルコースシロップ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な酸変換グルコースシロップ市場分析によれば、食品・飲料産業からの需要拡大、加工食品および簡便食品の消費増加、加工食品・飲料に対する需要の高まり、新興国市場の拡大を背景として、酸変換グルコースシロップ市場規模は拡大すると見込まれている。酸変換グルコースシロップ市場における主な参入企業としては、Cargill、Archer Daniels Midland、Ingredion、Roquette、Tate & Lyle Grain Processing Corporation、Global Sweeteners Holdings Limited、Tereos、Raj Process Equipments and Systems Pvt. Ltd.、China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation、Shijiazhuang Huachen Starch Sugar Production Co., Ltd.、Shandong Longlive Bio-Technology Co., Ltd.、Shandong Tianli Pharmaceutical Co., Ltd.、Qingyuan Foods（Fujian）Co., Ltd.、Hebei Jinguanyuan Biological Technology Co., Ltd.などが挙げられる。
本酸変換グルコースシロップ市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も備えている。
目次
● 各国における酸変換グルコースシロップ市場規模、成長分析、ならびに主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル酸変換グルコースシロップ市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
