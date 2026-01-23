°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤ÎÆ³Æþ¤ÏÎ×¾²ÅªÍ¸úÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡Ë
Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤±¿ÍÑ¾å¤Î¾ãÊÉ¤ò¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«
Î×¾²ÅªÍ¸úÀ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´À¡¢Í¸úÀ¡¢¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤Î²þÁ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤äÎ×¾²Åª¿®ÍêÀ¤Î³ÎÎ©¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¤¤Î×¾²²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³èÍÑ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Í¸úÀ¤Î·çÇ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤Ï¡ÖÅ¬¹çÀ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÄó¶¡¤Ï¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥íー¤Ï¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¡¢»þ´ÖÅªÀ©Ìó¡¢ÀÕÇ¤¹½Â¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢Î×¾²ÅªÏÀÍý¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤È¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Î×¾²Åª¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Æ³Æþ¤ÏÄäÂÚ¤Þ¤¿¤Ï¼ºÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÀ°¹ç¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î×¾²»î¸³¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡´ï¤Ïµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡¢ÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¾ò·ï²¼¤Ç¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»î¸³¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£´µ¼ÔÁªÄê¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ï»î¸³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°åÎÅ±¿±Ä¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Î³°¤Ç°åÎÅµ¡´ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¸³¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³½¬´·¡¢¿Í°÷¿å½à¡¢»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»î¸³¤Ç¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½¼Â¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¥Õ¥íー¾å¤ÎËà»¤¤Ï½é´üÉ¾²Á¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤
Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¼ÂÁõ¸å¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¸²ºß²½¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î¼ê½ç¡¢ÉÔÌÀ³Î¤Ê°ú¤·Ñ¤®¡¢Ê¸½ñºîÀ®¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ï¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Â¿Ë»¤ÊÎ×¾²¸½¾ì¤Ç¤ÏµÞÂ®¤ËÉéÃ´¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò´Ñ»¡¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ëà»¤ÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥¢¤ÎÎ®¤ì¤òÃæÃÇ¤¹¤ë²Õ½ê¡¢ºî¶È¤Î½ÅÊ£¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÉé²ÙÅ¾²Ç¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ¶»¡¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾²Åª¤ËÍ±×¤Êµ»½Ñ¤¬¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Î±Æ¶Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÄñ¹³¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤ÏÎ×¾²²È¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
°åÎÅµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Î×¾²²È¤Î¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä´Ã£ÉôÌç¡¢±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¢¾ðÊóµ»½ÑÉôÌç¡¢Ë¡Îá½å¼éÉôÌç¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÉôÌç¤Ï²ÁÃÍ¤ò°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Î×¾²²È¤Ï´µ¼Ô¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤·¡¢±¿±ÄÉôÌç¤Ï½èÍýÇ½ÎÏ¤ä¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¾ðÊóµ»½ÑÉôÌç¤ÏÏ¢·ÈÀ¤ä°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä´Ã£ÉôÌç¤Ï¥³¥¹¥È¤ä·ÀÌó¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢É¾²Á¤«¤é¼ÂÁõ¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Í¥Àè»ö¹à¤Î¾×ÆÍ¤ä¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬°Õ»×·èÄê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÎÏ³Ø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ³Æþ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤Ï¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
°åÎÅ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ï¾ï¤Ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«¤Êºî¶È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ç¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢Î×¾²Åª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÄÉ²Ã¼ê½ç¤òÍ×¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢²á½Å¤Ê¸½¾ì¤Ç¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ê½ç¤ò¸º¤é¤·¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÁá¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î×¾²ÅªÍ¸úÀ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·ÈÀ¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·èÄê¤¹¤ë
°åÎÅµ¡´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Ã±ÆÈ¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ»ÒµÏ¿¡¢Í½Ìó´ÉÍý¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢Êó¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î×¾²»î¸³¤Ç¤ÏÏ¢·È¤Î²ÝÂê¤¬²óÈò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÏ¢·ÈÉÔÁ´¤¬ºî¶È¤Î½ÅÊ£¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÂåÂØ¡¢¥¨¥éー¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏ¢·È¾õ¶·¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ÎÎ®¤ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÎÃÇÀä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¸¡¾Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¤È½¬½Ï¶ÊÀþ¤¬Æ³Æþ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë
Ä¾´¶Åª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶µ°é¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£½¬½Ï¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÌò³ä¡¢·Ð¸³¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¡¢½¬½Ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤«¡¢¿Í°÷Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ä¶ÐÌ³¥·¥Õ¥È¤È³Ø½¬¤¬¤É¤¦Áê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢½é´üÅ¸³«¸å¤Ë³èÍÑ¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ä¡¢ÄÉ²Ã»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢´Ä¶¤´¤È¤Îº¹°Û¤¬½ÅÍ×
°åÎÅµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤Ï¡¢ÉÂ±¡¡¢³°Íè¿ÇÎÅ½ê¡¢ºßÂð°åÎÅ¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¥Õ¥íー¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢Æ³Æþ¾å¤Î²ÝÂê¤ò´Ä¶ÊÌ¤ËÊ¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢ÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ïº¤Æñ¤È¤Ê¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ³ÅÙ¤Ï²áÅÙ¤Ê°ìÈÌ²½¤òËÉ¤®¡¢¤è¤êÅª³Î¤ÊÆ³ÆþÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤ÎÅ¬±þ¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë
Æ³Æþ¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°Å¬±þ¤Î²áÄø¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÎ×¾²²È¤¬ÍøÍÑÊýË¡¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤Îµ¡Ç½¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¤É¤ì¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÂØ¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¬±þ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤¬Àß·×°Õ¿Þ¤ÈÐªÎ¥¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¡¢ºÆÀß·×¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Î×¾²»î¸³¤Ç¤ÏÁÈ¿¥ÅªÀ©Ìó¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
Î×¾²»î¸³¤Ï´µ¼ÔÃ±°Ì¤ÎÀ®²Ì¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤ÏÁÈ¿¥ÅªÀ©Ìó¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í°÷ÉÔÂ¡¢Í½»»À©¸Â¡¢Åý¼£¥×¥í¥»¥¹¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½À¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©Ìó¤òÊ¬ÀÏ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¼ÂÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Î×¾²ÅªÍ¸úÀ¤À¤±¤Ç¹½Â¤ÅªÀ©¸Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Á°Äó¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¥Õ¥íーÅ¬¹ç¤ò¼´¤È¤·¤¿Æ³ÆþÀïÎ¬¤Ø¤ÎÅ¾´¹
°åÎÅµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ë¥±¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¢¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤Ëµ»½Ñ¤¬Å¬¹ç¤·¤¿¤È¤¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òÄ´À°¤¹¤Ù¤ÅÀ¡¢µ»½ÑÂ¦¤¬Å¬±þ¤¹¤Ù¤ÅÀ¡¢´üÂÔÃÍ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤²ÁÃÍÄó°Æ¤È¼ÂÁõ·×²è¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Î×¾²Åª²ÄÇ½À¤«¤é¼ÂÌ³ÅªÀ®²Ì¤Ø
Î×¾²ÅªÍ¸úÀ¤Ï²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬¸½¼Â¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ãÊÉ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤ò¶¶ÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¶¯¸Ç¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ³Æþ¤¬ÃÙ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¡¢É¬Í×¤ÊÀ°¹çÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤¹¤ë°åÎÅµ¡´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¸¦µæ´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥±¥¢¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤àµ»½Ñ¤òÀß·×¤·¡¢°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Å¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍý²ò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î×¾²Åª²ÄÇ½À¤Ï¼ÂÁ©Åª¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§The Business research company
