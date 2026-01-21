こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIにいきなりプロンプトを入力していませんか？ クリック率が上がるバナー作りを体験（1/30 無料オープンセミナー）
2026年1月30日（金）19：30 〜20：30 顧客インサイト×Nano Banana Proで作る、"指を止めさせる" 広告アイキャッチ作成術
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は1月30日（金）、広告アイキャッチ・クリエイティブのクリック率が上がるようなAIプロンプトを企画するスキルの無料セミナーを開催します。見た目がきれいなだけで成果の上がらないバナーを作っていませんか？ 来月開講予定の「顧客行動デザイナー」のエッセンスをご紹介します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194415
https://digitalpr.jp/table_img/2934/126453/126453_web_1.png
■セミナー概要
来月開講予定の「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
インサイト（顧客の本音）×最新画像生成AI（Nano Banana Pro）を掛け合わせた実践ワークショップです。理論に加え、顧客の感情をAIプロンプトに落とし込んで”売れるバナー”を作成する技術を60分で紹介します。
高品質な画像を出力するため専用ツールを使います。有料のAIツールをご自身が契約する必要はございません。クリエイティブのABテストを通して顧客理解力×実現力を身に付ける、マーケターにとって最良の機会です。ぜひご参加ください。
▼なぜ今、この講座を開催するのか？
生成AIの普及により、誰もが綺麗な画像を作れるようになりました。しかし、SNSや広告を見渡すと「綺麗だが、誰の心にも残らずスルーされる」AI画像があふれかえっていると感じませんか？
AIを使ったバナー作成に必要なのは、単なるプロンプトの記述技術だけではありません。誰の、どんな感情（インサイト）を描くかの設計図こそが、クリエイティブの成否を分けます。
講座では「顧客行動デザイナー」の核心であるインサイト発掘と、最新ツール「Nano Banana Pro」を掛け合わせ、CTR（クリック率）が劇的に変わるバナー制作を紹介します。
生成したバナーをGoogle広告やMeta広告に用い、クリック率のABテストを実施してみてください。
▼ この講座は、以下の方に最適です
✓生成AIを使って画像生成をしているが、マーケティング成果（CV/CTR）につながっていないと感じる方
✓「30代女性、笑顔」のような表面的なプロンプトで満足してしまっている方
✓デザイナーではないが、自分で「刺さる」クリエイティブを作りたいマーケター
■オープンセミナーの内容
Part 1: 生成AI×マーケティングの全体像
AIで画像生成の壁が劇的に下がった今、本当に価値があるのは「何を描くか」の目利き力です。
顧客行動デザインにおけるインサイト発見フレームワークを使い、想定ユーザーが”スクロールの指を止める”コンセプトを生み出す方法論を紹介します。
Part 2: 開発の種を見つける「文脈」「インサイト」発掘法
プロンプトを書く前にどのインサイトに根ざした企画を作るかが成功要因の9割です。
「顧客行動デザイン」のフレームワークを活用し、特定の顧客（ペルソナ）が抱える「不便・不満・不安・不足・不快」を深掘り。その感情を1枚の絵にするため、インサイトを具体化します。
Part 3: 【実演・実践】インサイトを「刺さるバナー」に変換する
Part 2で定義した感情を表現する、シンプルだけど確実に心に残るバナーをその場で作り上げます。
Nano Banana ProのAPIを扱った独自開発ツールを用意しているので、あなたの発見したインサイトに最適な形で出力できます。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
外資系コンサルティングファーム マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店、外資系ソフトウェア企業での勤務を経て、一貫してデジタルを活用したマーケティング戦略の立案から実行までを担当。 15業界・100社以上のマーケティング支援実績を持ち、全体のマーケティングKPI策定からペルソナ設計、カスタマージャーニー策定を起点とした戦略設計が得意。
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
