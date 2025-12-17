山崎製パンが楽々Framework3導入で、2,000万円規模の開発を3名で内製化し、85％コスト削減











山崎製パン株式会社(以下、山崎製パン)は、住友電工情報システム株式会社が提供するローコード開発基盤 楽々Framework3(らくらくフレームワークスリー)を導入しました。老朽化したJavaシステムのリプレイスを3名体制で内製化。外注費約1,700万円を削減し、コスト削減率85％を達成。さらに、アルバイトシフト申請システムの内製化により、1工場あたり月約93時間の業務削減も実現しました。山崎製パンはDX推進を目的とした「内製開発強化プロジェクト」において、ローコード開発基盤 楽々Framework3の導入により、社内でのシステム開発体制を確立しました。外部ベンダーへの依存から脱却し、わずか3名のチーム体制で老朽化したJavaシステムのリプレイスを内製化することに成功しました。これにより、外注費換算で約2,000万円を想定していた開発コストを約300万円に抑制し、85％(約1,700万円)の大幅なコスト削減を実現しました。また、アルバイトシフト申請システムの内製開発では、1工場あたり月約93時間の業務削減を達成。紙の申請書や電話受付は不要になり、人事課の業務負担も軽減し、現場の業務効率化にも大きく貢献しています。スマートフォン利用が前提の本システムでは、幅広い年齢層の利用を想定し、ITスキルに左右されない直感的な操作性を追求しました。楽々Framework3の「表示コンポーネント」やカスタマイズ機能の活用により実現した画面設計は、ユーザから「操作が簡単で便利」と高い評価を得ています。今後は、高度なスキルを要さずとも柔軟なシステム開発が可能な楽々Framework3を基盤とし、内製開発の成功事例を全国の拠点に拡大展開する計画です。全社的な業務変革とDX推進をさらに加速させていきます。詳細内容は下記の導入事例ページよりご確認いただけます。山崎製パン株式会社導入事例■山崎製パン株式会社について山崎製パン株式会社は、パン、和洋菓子、調理パン、米飯類の製造・販売をはじめ、ベーカリー事業、コンビニエンスストア事業などを展開。食パンの「ダブルソフト」や「ロイヤルブレッド」は食卓の定番として広く親しまれている。また、コンビニエンスストア事業の「デイリーヤマザキ」は国内に1,000店舗を展開し、店内調理の焼きたてパンや手作り弁当が高い人気を誇る。Webサイトhttps://www.yamazakipan.co.jp/■楽々Framework3について楽々Framework3は、部品組み立て型の純国産ローコード開発基盤です。業務にそのまま使用できる豊富な部品群を持ち、視覚的に部品を組み合わせることで、プログラミングをすることなくWebアプリケーションを開発できます。楽々Framework3を適用することで、誰でも簡単に保守性の高いWebアプリケーションを開発、運用することが可能。また、チームの情報共有ツールから基幹系システムまで幅広く対応でき、販売開始から25年以上、導入実績900社以上の実績を誇ります。■楽々Framework3のWebサイトhttps://www.sei-info.co.jp/framework/?argument=EkZKmXCQ&dmai=FW_251217_D■楽々Framework3 CloudのWebサイトhttps://www.sei-info.co.jp/framework/framework-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=FW_251217_D■無料ウェビナー(オンライン)のご案内「DX時代の今、どこまで内製化を実現できるのか 〜純国産ローコード開発基盤の真の実力とは？〜」下記のページより、お申し込みください。https://www.sei-info.co.jp/framework/event/webinar-fw/?argument=EkZKmXCQ&dmai=FW_251217_D■楽々Framework発売25周年＆楽々WorkflowII発売20周年の記念特設サイトhttps://www.sei-info.co.jp/special/fw25th-wf20th/?argument=EkZKmXCQ&dmai=FW_251217_D■登録商標について・楽々Framework、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。・ダブルソフト、ロイヤルブレッド、デイリーヤマザキは、山崎製パン株式会社の商標または登録商標です。・Javaは，Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の商標または登録商標です。・その他、記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。