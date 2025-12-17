こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
均一サイズの生体分子凝集体の生成・集積制御を実現〜マイクロチップの振動により「微小渦群」を発生させDNAナノ構造の凝集体形成制御に応用〜
本プレスリリースは、学校法人中央大学、国立大学法人東京科学大学との共同発表です。
中央大学理工学部の鈴木 宏明教授、早川 健教授、大学院理工学研究科学生の黄 之泰（Zhitai HUANG）、金子 完治（当時）、米山 遼太郎（当時）、および東京科学大学総合研究院自律システム材料学研究センターの丸山 智也特任助教、同研究院化学生命科学研究所の瀧ノ上 正浩教授らの共同研究グループは、マイクロスケールの均一な生体分子凝集体を効率よく作り出す、新しい簡便な手法の開発に成功しました。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2025/12/83700/）
