ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場動向（2025～2029年）：地域別展望と市場規模分析
ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場の成長予測
直近数年間で、ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場は大きく拡大している。市場規模は2024年の20.2億米ドルから2025年には25.7億米ドルへ急増すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は27.0％に達する。過去期間における成長要因としては、電子商取引プラットフォームの採用拡大、パーソナライズされたユーザー体験に対する顧客需要の高まり、インターネット利用者数の増加、顧客接点における機械学習活用の高度化、個別最適化された購買体験への需要増加が挙げられる。
今後数年間で、ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場はさらに顕著な成長を遂げると予測されている。2029年には市場規模が66.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は26.7％になる見通しである。予測期間における成長要因には、AI主導型パーソナライゼーションソリューションへの投資増加、顧客体験向上への関心の高まり、オンライン市場競争の激化、ユーザー行動データへのアクセス性向上、クラウド型パーソナライゼーションツールの利用拡大が含まれる。主なトレンドとしては、AIアルゴリズムの高度化、革新的なレコメンデーションエンジン、リアルタイム・パーソナライゼーションの進展、ユーザーセグメンテーション手法の進化、自動化されたコンテンツ最適化技術の進歩が見込まれている。
ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場レポートの無料サンプルをダウンロード
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=30176&type=smp
ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）世界市場需要を牽引する要因
インターネット利用の拡大が、ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場の成長を後押しすると予想されている。この拡大は、手頃な価格のスマートフォンや高速モバイルネットワークの普及により、より幅広い層がインターネットへアクセス可能になったことに起因する。ウェブサイト・パーソナライゼーションとAIは、オンライン体験をより関連性が高く魅力的なものにすることで、インターネット利用頻度を高める役割を果たしている。例えば、英国の企業であるユー・スイッチによると、2023年第1四半期における英国家庭の固定ブロードバンド回線数は2,810万件に達し、2022年第3四半期と比較して80万件増加した。こうしたインターネット利用拡大が、ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場の成長を促進している。
ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場の主要企業
2025年版ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）世界市場レポートにおける主要企業は以下の通りである。
・オラクル
・アドビ
・クラビヨ
・タタ・エルクシ
・コンテンツスクエア
・インサイダー
・フラクタル・アナリティクス
・アルゴノミー
・ブルームリーチ
・アクイア
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337187&id=bodyimage1】
ウェブサイト・パーソナライゼーション人工知能（AI）市場における新興トレンド
