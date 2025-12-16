浅草の靴メーカー アクストのアップサイクル着物シューズ





























































































































有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）が企画・製造する、伝統を未来に繋ぐアップサイクル着物シューズ「HeWhoMe.Tokyo（ヒフミ・トーキョー）」が、2026年１月、フランスの展示会メゾン・エ・オブジェでデビューします。AXT（アクスト）は、メゾン・エ・オブジェ・パリ（ジャパンブース）への初出展を発表いたします。 私たちのルーツは、東京の下町浅草にあります。浅草寺で有名なこの街は、実は日本における革靴作りの歴史的聖地でもあります。明治時代から150年以上にわたり、この地ではタンナーや熟練職人たちが密接に関わり合うエコシステムが育まれてきました。アクストはこのDNAを受け継ぎ、浅草の路地裏に息づく一世紀の誇りと技術の進化を未来へと運んでいます。今回デビューするシグネチャーブランド「HeWhoMe.Tokyo」は、ヴィンテージ着物をアップサイクルしたサスティナブルなスニーカーです。 このスニーカーを特別なものにしているのは、生地の美しさだけではありません。「手釣り（Tezuri）」という希少な技法です。革は生き物であり、一枚一枚、呼吸も伸縮性も異なります。大量生産の時代にあって、私たちの職人は「手」を使ってその「命」を感じ取ります。「手釣り」とは、木型に合わせて手作業で靴を彫刻していく作業であり、ミリ単位で張力を調整します。この手間のかかる工程により、素材を「無理なく、無駄なく」活かしきることができるのです。こうして生まれた靴は、足の形を記憶し、動き続ける足に完璧に寄り添います。それは、機械では決して再現できない「生きている履き心地」です。「HeWhoMe.Tokyo」は、この本物の職人技と「もったいない」の精神を融合させました。廃棄される運命にあった上質な着物に新たな命を吹き込み、世界に一つだけの（一期一会の）スニーカーへと生まれ変わらせています。伝統を再解釈し、世界にお届けします。浅草の歴史、職人が生む快適さ、そして日本文化の鮮やかな美しさが融合した一足を、ぜひブースにてご体感ください。日本が誇る文化であり伝統衣装の着物を大胆に使い、美しいビジュアルと機能性を兼ね備えたHeWhoMe.Tokyo（ヒフミトーキョー）は、2026年１月にフランスの展示会、メゾン・エ・オブジェ出展も控えています。有限会社アクストは、靴を通して、日本の伝統を未来に繋ぐ活動を続けて参ります。ご取材いただければ幸いです。