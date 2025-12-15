¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë±¿Å¾Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¤ò½é¤á¤Æ¸¡¾Ú
¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡Ê¢¨1¢¨2¡Ë¤Ç¤ÎÇ¾ÇÈ±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¥Ü¥ó¥Ù¥¤¹»¡Ê°Ê²¼¡¢IITB¡Ë¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¤Î¶µ¼ø´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢´í¸±¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±¿Å¾´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇ§ÃÎ¡¦È½ÃÇ¡¦Áàºî¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇ§ÃÎ¡¦È½ÃÇ¡¦Áàºî¤Î¸í¤ê¤Ë¤è¤ë¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¢¨3¢¨4¢¨5¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÃí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÌ¡Á³±¿Å¾¡Ê¤Ü¤ó¤ä¤ê±¿Å¾¡Ë¡×¤¬¡¢»àË´»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨6¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤ÎÀ¶·é¡Ê½ü¶Ý¡¦Ã¦½¤Ê¤É¡Ë¤äÈþÍÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸ú²Ì¤òÃæ¿´¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Ç¾ÇÈ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎ¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Î±¿Å¾Áàºî¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±´Ä¶²¼¤Ç½¸Ãæ¾õÂÖ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹Ç¾ÇÈ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§
Ãí»ë¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬°ÂÄê¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê»ëÀþ°ÜÆ°¤¬¸º¾¯
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢±¿Å¾¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¼Â¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»î¸³¾ò·ï²¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Éºß½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó½èÍý¡¦Áàºî¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚIITB¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼ ¶µ¼ø¥³¥á¥ó¥È¡ö¡Û
IITB¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¶¦Æ±¤Ç¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¡¢Ç¾ÇÈ¡¦¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¦±¿Å¾Áàºî¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä¾ð½ï¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¸¡¾Ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
IITB¡¡¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¶µ¼ø ´Æ½¤¤Î²¼¡¢±¿Å¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤Î±¿Å¾Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú
À¸ÂÎ¥Ç¡¼¥¿¡ÊÇ¾ÇÈ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡Ë¤È±¿Å¾Áàºî¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ç§ÃÎ¡¦È½ÃÇ¡¦Áàºî¤Î±¿Å¾¥¿¥¹¥¯¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ
¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤¬¡¢½¸Ãæ¾õÂÖ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä»ëÀþ¹ÔÆ°¤Î°ÂÄê²½¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§
¡ÚËÜ¸¡¾Ú¤Î»î¸³³µÍ×¡Û
»î¸³¼Â»Ü¼Ô¡§IITB¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¶µ¼ø
»î¸³¶õ´Ö¡§IITB ¼Â¸³¼¼ ¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼Æâ
Èï¸¡¼Ô¡§¥¤¥ó¥Éºß½»¤Î21ºÐ¡Á42ºÐ¤ÎÃË½÷20Ì¾
»î¸³ÁõÃÖ¡§¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½ÑÈ¯À¸ÁõÃÖ¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊDS¡Ë
»î¸³¾ò·ï¡§A.¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¡¡¤Ê¤·¡¡¡ÊÁ÷É÷¤Î¤ß¡Ë
B.¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¡¡¤¢¤ê
¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½ÑÇ»ÅÙ¡§Èï¸¡¼Ô°ÌÃÖ¡¡Ìó250¡ß10£¸¡¡¡Ê¸Ä/£ã£ã¡Ë
¡¦»î¸³ÊýË¡¡§°ìÈÌÅª¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î´í¸±¤Ê¾õ¶·¤òÀßÄê¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤òÁö¹Ô¡¢»î¸³»þ´Ö¤Ï³Æ25Ê¬
¡Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¢¸òº¹ÅÀ±¦ÀÞ¿ÊÆþ¡¢£ÊÒÂ¦Æ»Ï©Éõº¿¡¢¤ÄãÂ®¼ÖÎ¾¤ÎÄÉ½¾¡¢¥´ÇÈÄ¤Ë¤è¤ëÃí°Õ»¶Ì¡
¡¦Â¬Äê¹àÌÜ
Ç¾ÇÈ¡Ê¦ÁÇÈ¡Ë¡¢¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡ÊÃí»ë²ó¿ô¡¢ÄäÎ±»þ´Ö¡Ë¡¢¼ÖÎ¾¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ²ÃÂ®ÅÙ¡¢¼ÖÂÎ²£²ÃÂ®ÅÙ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Õ¥©¡¼¥¹
¢¨ËÜ»î¸³¤Ï¡¢Æó½ÅÌÕ¸¡Ë¡¡ÊÈï¸¡¼Ô¤âÊ¬ÀÏ¼Ô¤â¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤ÎÍÌµ¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¢¨ËÜ»î¸³¤Ï¡¢¥¿¥¿¡¦¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¼Ò¡ÊTata Elxsi Ltd¡Ë¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü
¡Ú»î¸³·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¹Í»¡¡Û
Á÷É÷¤Î¤ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤ÎÊý¤¬¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¦ÁÇÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Í°Õ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±¿Å¾»þ¤Î½¸ÃæÎÏ¸þ¾å¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¢£Êâ¹Ô¼ÔÈô¤Ó½Ð¤·»þ
Á÷É÷¤Î¤ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ëµ»½Ñ¤ÎÊý¤¬¡¢»ëÀþ¤ÎÃí»ë²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤ò³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤ÏÇ§ÃÎÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤È»ë³Ð½èÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Ãí°ÕÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ë¤ÎÈ¯À¸¸¶Íý¡Û
Ì¸²½ÅÅ¶Ë¤ò¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¤ÇÎäµÑ¤·¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬¤ò·ëÏª¤µ¤»¤Æ¿å¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ì¸²½ÅÅ¶Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂÐ¸þÅÅ¶Ë¤Î´Ö¤Ë¹âÅÅ°µ¤ò°õ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢OH¥é¥¸¥«¥ë¤ò´Þ¤ó¤À¡¢Ìó5¡Á20nm¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ê¥Î¥¤¡¼¡ÊÂÓÅÅÈùÎ³»Ò¿å¡Ë¤¬È¯À¸¡£¡Ê¿Þ6¡Ë
»²¹Í¡§ÎáÏÂ7Ç¯¸òÄÌ°ÂÁ´Çò½ñ¡ã³µÍ×¡ä¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡Ë
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r07kou_haku/pdf/gaiyo.pdf
»²¹Í¡§ÎáÏÂ7Ç¯¸òÄÌ°ÂÁ´Çò½ñ¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¡ÊÆâ³ÕÉÜ¡Ë
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r07kou_haku/zenbun/index.html
»²¹Í¡§»ö¶ÈÍÑ¼«Æ°¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÍ×°øÊ¬ÀÏ¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/purpose.html¡¡
»²¹Í¡§ÅÄµ×ÊÝÀë¹¸¡Ê2006¡Ë¡¥¸òÄÌ»ö¸Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë±¿Å¾¼Ô¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¤È¿´ÅªÉé²Ù¤Î°ì¹Í»¡¡¥¹ñºÝ¸òÄÌ°ÂÁ´³Ø²ñ»ï¡¤30(3)¡¤63-71¡¥
https://www.iatss.or.jp/entry_img/30-3-07.pdf
·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/060307R05nenkan.pdf
·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ãæ¤Î°ìÈÌ¸¶ÉÕ°Ê¾å±¿Å¾¼Ô¡ÊÂè1Åö»ö¼Ô¡Ë¤ÎË¡Îá°ãÈ¿ÊÌ»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¡×
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html
»²¹Í¡§Global status report on road safety 2023¡ÊWHO¡Ë
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023
»²¹Í¡§Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Market Report (SDKI)
https://www.sdki.jp/reports/advanced-driver-assistance-systems-adas-market/111492
¡öÅö¼Ò¤«¤é°ÍÍê¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
