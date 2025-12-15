¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ËÇ§Äê
¡¡PRÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò︓ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⻑︓Îë⽊Í¦É×¡¢°Ê²¼ ¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJobRainbow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À± ¸¿Í¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖD&I AWARD 2025¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÊD&I¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÉ¾²Á¡¦Ç§Äê¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£±þÊç´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¡Ö°é»ù¡¦²ð¸î¡×¡Ö¾ã¤¬¤¤¡×¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¡ÖLGBTQ+¡×¤Î5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ100¹àÌÜ¤ÇºÎÅÀ¡¦É¾²Á¤·¡¢£´¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖD&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¸å²¡¤·¡×¡ÖD&I¤Î¤¢¤êÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡ÖD&I¿ä¿Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢"D&I¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¼Ò²ñ"¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Âè5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢637¼Ò¡Ê¥°¥ë¡¼¥×Ï¢ÌÁ¤ò´Þ¤à¡Ë¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤¿å½à¤ÇD&I¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àD&IÀè¿Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¡¢D&I¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬D&I¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦¸Ä¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢D&I¤ÎÍýÇ°¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä»ö¶È¡¢´ë¶ÈÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¼Ò³°¤Ë¤âÇÈµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÇ§Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎD&I¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¡Êhttps://www.prap.co.jp/company/diversity/¡Ë¤È¤·¤Æ¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊý¿Ë¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¶ÐÌ³¡¢»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤ÎÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹ÍøÍÑ¡¦ºßÂð¶ÐÌ³¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶´°È÷¡¢±ó³ÖÃÏ¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò°÷Á´ÂÎ¤Î62.9¡ó*¤¬½÷À¡¢½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤Ï43.8¡ó*¡Ê*2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë
LGBTQ+¤Ê¤É¤ÎÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆú¿§PR¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤òNPOË¡¿Í¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«
¡¡¥×¥é¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢PRÈ¯ÁÛ¤Ç´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£1970Ç¯¤ËÁí¹çPR²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸À¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ËÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó URL︓ https://www.prap.co.jp/
¥×¥é¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥× URL︓ https://www.prapgroup.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹ÊóÃ´Åö
Email: ir_info@ml.prap.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥é¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×
https://www.prapgroup.com/
