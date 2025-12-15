こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
１年で最もおトクな7日間！通常価格から530円もおトク！クリスマスシーズン限定の『トクニナルド』キャンペーン「チキンマックナゲット(R)30ピース」が特別価格950円！
「すみっコぐらし」限定パッケージも！
12月19日（金）〜 12月25日（木）の7日間限定！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開しております。ご好評につき人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を530円もおトクな特別価格950円（通常価格1480円）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを12月19日（金）から12月25日（木）までの7日間限定で実施いたします。好評販売中の2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」、そして定番のバーベキューソースやマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース6個をお選びいただけます。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソースです。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げました。クリスマスなどで大切な人と過ごすひとときに30ピースのナゲットを囲んで、2種類の相性抜群な期間限定ソースをたっぷりとつけてお楽しみください。ソースは単品購入（40円〜）も可能ですので、マックフライポテト(R)など、ナゲット以外のメニューにもぜひお試しください。※期間限定ソースは一部の店舗で販売を終了している場合があります。
また、今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、オリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされています。10月31日(金)から公開中の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっておりますので、この機会にお手に取ってお楽しみください。さらに、第一弾公開時SNSで話題を呼んだバーチャルシンガー「巡音ルカ」とのコラボ企画「ダブルトクナゲット」の第二弾を12月19日(金)に公式Xにて公開いたしますので、ご期待下さい。
12月18日（木）から放映予定の新TVCMでは堺雅人さんが赤いポンチョ姿で「Mr.トク二ナルド」として登場します。本シリーズの最新作「冬ナゲット30ピース カウントダウン」篇では、華やかな装飾車に乗り、カウントダウンパレードを繰り広げます。Mr.トク二ナルドの大きな掛け声とともに「チキンマックナゲット30ピース」が通常価格1480円から950円に！街中に笑顔と歓声があふれ、今年1番の“おトク”を届けます。今回も堺雅人さんの活気溢れるMr.トク二ナルドの姿にご注目ください。
■数量限定！すみっコぐらしパッケージ
