日本ファルコム公式ライセンス『英雄伝説ガガーブトリロジー』が好評配信中！多数インフルエンサーが推薦、リリース記念イベントも盛大開幕。すべてのプレイヤーへ、純粋な王道RPGをお届け！
HUNT Gamesは、2025年12月12日（金）、日本ファルコム株式会社の公式ライセンスを受けたスマートフォン向け本格王道RPG『英雄伝説ガガーブトリロジー』（iOS/Android対応）に関する豪華特典付きリリース記念イベント情報を公式発表しました。
本作は2025年12月3日（水）より正式サービスを開始し、日本では多数のインフルエンサーから推薦を受け注目度は急上昇中。現在、豪華報酬や特典がもらえる複数のリリース記念イベントを同時開催中のため、今すぐ参加して限定特典を手に入れましょう。
■期待と高評価を両立したRPG渾身の一作、著名インフルエンサーが続々推薦
『英雄伝説ガガーブトリロジー』スマートフォン版は事前登録開始以来、日本国内で大きな注目を集めてきました。事前登録者数はすでに100万人を突破し、その期待の大きさを裏付けています。コアファンのみならず、数多くの著名ゲーム系インフルエンサーからも推薦されています。その背景には、日本国内サービス向けの開発チームによる長期にわたる調整と、日本ファルコムの監修があります。すべては待ってくださった日本のファンの長年の想いに応えるためです。リリースを記念し、公式は非常に豪華な特典や限定イベントを多数用意しています。広大で温かみのある王道ファンタジーの世界、そして時を超えた冒険へ、すべてのプレイヤーを歓迎いたします。さらに、本作はGoogle Playにおいておすすめタイトルにも選定され、その品質がプラットフォームとプレイヤー双方から高く評価されています。
■複数のリリース記念イベントを同時開催、すべての冒険者へ贈るプレゼント
正式リリースを記念し、そしてプレイヤーの皆様の旅立ちを祝して、以下の大型イベントさまざまな特典をご用意いたしました。
・「リリース7日間ログイン」
毎日ログインするだけで豪華報酬を受け取れます。★3～★5アクセサリーランダム宝箱や「ピックアップ召喚チケット×10」などの報酬をゲットすることも。
・「番外ストーリー期間限定探索」
完全新規の番外ストーリーと専用迷宮を実装。ガガーブの隠された秘密や背景を解き明かしましょう。クリアすると限定報酬を獲得できます。
・「累計チャージ特典」
通常よりも遥かに豪華な特典をゲットするチャンスです。期間内に累計チャージが一定額に達すると、「オリジン武器召喚チケット」をはじめとする豪華報酬を追加で獲得できます。
・「超お得セール」
限定スキンが期間限定の特別割引にて登場。期間中は、「ブルーダイヤ1個」で超強力英雄ミッシェルの専用スキンを入手可能！
・「四大クエスト」
（1）英雄ストーリークエスト：メインクエストを進めるだけで、ミューズ、エレノア、ルティスなどの★3英雄が無料で入手できます。強大な仲間たちが、あなたの召集をお待ちしています！
