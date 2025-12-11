こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SAS、臨床試験をモダナイズして医薬品実用化を加速する新ソリューション「SAS Clinical Acceleration」を発表
SAS ViyaのデータとAI機能を活用したライフサイエンスソリューションにより
創薬プロセスを効率化し、治療薬提供を加速
データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、医療業界が直面する様々な課題解決を目的とするSAS Clinical Acceleration（ https://www.sas.com/en_us/software/clinical-acceleration.html ）の一般提供を開始しました。SAS®Viya®プラットフォーム上に構築されたこの基幹ソリューションは、ライフサイエンス企業における臨床試験データの管理、解析および規制当局への申請プロセスを合理化します。急速に変化する医療環境において、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、国際的な規制基準を遵守しつつ創薬開発を加速させるという課題に直面しています。また、リアルワールドデータ、バイオマーカーデータやデジタルプロトコルデータの取得、ハイブリッドかつ分散型の臨床試験デザインの普及、そして患者中心の医療を求める声の高まりにより、従来システムでは効率的に対処できない新たな複雑性が生まれています。
先進の臨床試験分析を支えるエンジニアリング
SAS Clinical Accelerationは、モジュール型でオープンかつクラウドネイティブなコンテンツリポジトリおよび統計コンピューティング環境です。これにより臨床開発チームが検証済みの環境で臨床研究や医療データを管理、分析、レポート、レビューできるように設計されています。監査可能なアクション、データのトレーサビリティ、再現性の高い解析プロセスにより、規制申請の遅延リスクを低減し、コンプライアンス不履行を回避しながら、申請プロセスの効率化を図ります。
このソリューションはノーコード／ローコードのインターフェース、オープンソースとの連携、オープンなデータ形式、あらゆる環境でのホスティングに対応し、すべてのユーザーが利用しやすい設計となっています。また、規制対象の臨床試験業務において「信頼できる単一データ基盤」を提供し、製薬企業、臨床研究機関、規制機関とのシームレスな連携を可能にします。
SAS Clinical Accelerationの主な特徴は、以下の通りです。
一元的なグローバルレポジトリ：臨床情報を単一の安全で一元化されたハブに統合することで、データ管理および解析データの準備を効率化し、元データへの完全にトレース可能な環境を提供。SAS Clinical Acceleration Repositoryは、単一のリポジトリソリューションとして、また統計コンピューティング環境を含むSAS Clinical Accelerationの一部として利用可能
規制遵守とデータセキュリティ：SAS Clinical Accelerationは、監査証跡、電子署名、バージョン管理、職責に基づくアクセス制御などの機能を備え、FDA「Title 21 CFR Part 11」の要件遵守をサポート。また、CDISCに準拠し、Data Set-JSON や CDISC CORE といった最新の取り組みにも対応
組み込みAI：生成AIやAIエージェントを活用した臨床試験のモダナイゼーションを支援。LLM（大規模言語モデル）、デジタルツイン、合成データといった先端技術を透明性と説明可能性を確保した形で活用できるように設計
SAS Viyaのメリット：本サービスを導入することで、企業はデータとAIのライフサイクル全体をカバーするエンドツーエンドのプラットフォームSAS Viya（ https://www.sas.com/ja_jp/software/viya.html ）のメリットを最大限活用。業界屈指の可視化機能、各種モジュールへのアクセス、そしてガバナンスが効いた環境でのジョブ／ワークフローの実行管理などを利用可能
シームレスな統合：電子データ収集システム（EDC）、検証ツール、メタデータレポジトリとの統合をサポート
データ収集から申請までのプロセスを加速
SASのヘルスケアおよびライフサイエンス部門グローバルヘッドであるマーク・ランブレヒト（Mark Lambrecht）は、次のように述べています。「治療のための医薬品実用化が1日遅れるだけで、数百万ドルの損失が生じ、患者の治療結果に影響を及ぼす恐れがあります。SAS Clinical Accelerationにより、ライフサイエンス企業は臨床分析インフラをモダナイズし、申請期間の短縮、さらには試験、臨床・治療領域をまたいだ効果的な連携を実現できます」
今後も、AIエージェントやコパイロットの統合によるワークフローの自動化や分析機能のさらなる高度化など、ソリューションの継続的な強化を進めていきます。
SASは、最も生産性の高いAIプラットフォームを提供し、データを価値ある洞察へと変換することで、ライフサイエンス分野での変革を加速していきます。SASの取り組みの詳細については、こちら（ https://www.sas.com/ja_jp/industry/life-sciences.html ）をご覧ください。
*2025年11月14日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/november/clinical-acceleration-debuts-modernize-clinical-trials.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
