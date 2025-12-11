こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
13種類の追加トッピングで“自分だけの一杯”にデニーズ 冬の新作「麻辣湯麺」2025年12月17日（水）販売開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2025年12月17日（水）より、麺を選ぶことができ、トッピングも充実させたデニーズオリジナルの「麻辣湯麺（マーラータンメン）」を、全国のデニーズ店舗にて販売開始します。
麻辣湯は近年、専門店や取り扱い店舗が増えており、特にデニーズがメインターゲットとする30〜40代女性の間で人気を集めています。こうした背景を受け、当社でも商品の開発・研究を重ね、このたび販売に至りました。ゆったりと過ごせるファミリーレストランならではの落ち着いた空間で、気軽に本格的な「麻辣湯麺」の味わいをお楽しみいただきたいという想いも込めています。
デニーズの「麻辣湯麺」は、花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープに仕上げた寒い季節にぴったりの商品です。具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセントとなるパクチーを加えるなど、多彩で食感も楽しい食材を組み合わせました。
本商品は、もちもちとした食感と満足感が特長の「マロニー」と、「中華麺」からお選びいただけます。また、お好みに合わせて追加トッピングの「辛味オイル」で辛さの調整も可能です。さらに、ゆで卵、サラダチキン、ミックスチーズ、パクチー、海老など、計13種類の追加トッピングをご用意しており、お好みに合わせてさまざまなカスタマイズをお楽しみいただけます。
また、デニーズならではのサイドメニュー「パオズ」を合わせれば、より本格的な麻辣の楽しみ方が広がります。ふんわりとした生地が辛味のきいたスープと相性抜群で、スープに浸したり、具材を包んだりと、好みに合わせたアレンジもおすすめです。
“自分だけの一杯”に仕上げて、ぜひお召し上がりください。
■商品概要
麻辣湯麺（マロニーor中華麺） 1,180円（税込1,298円）
【具材】
・ローストポーク ・もやし
・海老 ・きくらげ
・小松菜 ・パクチー（別添）
■お好みで！追加トッピング（全13種）
辛味オイル
1辛 90円（税込99円）
2辛 180円（税込198円）
3辛 270円（税込297円）
ゆで卵
50円（税込55円）
サラダチキン
50円（税込55円）
レモン
50円（税込55円）
ミックスチーズ
50円（税込55円）
きくらげ
100円（税込110円）
海老
100円（税込110円）
ほうれん草
50円（税込55円）
白髪ねぎ
100円（税込110円）
パクチー
150円（税込165円）
納豆
130円（税込143円）
ソーセージ（1本）
130円（税込143円）
パオズ
150円（税込165円）
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。
※マロニーはハウス食品グループ本社の商標です。
※高田馬場店・世田谷公園店・片倉町店・湘南台店では1,230円（税込1,353円）で販売します。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/mala-tanmen/
