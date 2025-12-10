こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
楽天銀行へ「スマホＡＴＭ」サービスの提供を開始
〜国内の主要なネットバンク全行で、カードレスでＡＴＭ入出金が利用可能に〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2025年12月9日（火）より提供開始しました。このたびの導入をもって、「スマホＡＴＭ」サービスは国内の主要なネットバンク全行でご利用いただけるようになりました。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。2017年3月のリリース以降、24行でご利用いただいています（2025年11月末時点）。
楽天銀行では、楽天銀行口座をお持ちの個人のお客さま向けに、入出金明細や預金残高の確認、振込のほか、円定期預金や外貨預金のお取引き、宝くじの購入などのお手続きができる「楽天銀行アプリ*2」を提供しています。
本サービスの導入により、「楽天銀行アプリ」へ新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、アプリを用いた現金の入出金取引が可能になります。財布やキャッシュカードを持っていなくても、スマートフォンさえあればＡＴＭを利用できるため、急に現金が必要になったときも安心して対応できます。
このたびの楽天銀行への導入をもって、「スマホＡＴＭ」サービスは国内の主要なネットバンク全行でご利用いただけるようになりました。ネットバンクの重要な顧客接点である銀行アプリに、セブン銀行ＡＴＭでのリアル体験に直結する「スマホＡＴＭ」サービスを提供することで、より身近で便利な金融体験の提供とデジタル社会における新しい価値創造を進めています。また、ネットバンクにとっても、キャッシュカードの発行・再発行にかかるコスト削減やお客さまとのデジタル接点の強化につながる重要な取組みとなっています。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1：「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
*2：楽天銀行が提供する「楽天銀行アプリ」の機能詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.rakuten-bank.co.jp/lp/app/
以上
