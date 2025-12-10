¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬12·î14Æü¤Ë³¨ËÜ¤È¥²¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤àÂ¿¸À¸ì¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ ¡½ ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡ß°ñÌÚ»ÔÎ©¾±±É¿Þ½ñ´Û ÃÏ°è¤ÈÂç³Ø¡¢¶¨Æ¯¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÎ¬¾Î¡§ÄÉÂç¡¢ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿¿Æ¼Àµ¹¨¡Ë¤Î³ØÀ¸¤é¤Ï12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°ñÌÚ»ÔÎ©¾±±É¿Þ½ñ´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ë¾±±É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡Ë¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄÉÂçÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¢ö ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à ¡Á¥²¡¼¥à¤ä³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥²¡¼¥à¤ä³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Æ±´Û¤È¶¨Æ¯¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿Þ½ñ´Û¤¬ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤ä¸òÎ®¤òÃ´¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿Ê¸²½¤Ë¿Æ¤·¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢Í×»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÄê°÷¡§³Æ²óÀèÃå10ÁÈ¡Ë¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡û¿Þ½ñ´Û¤òÃÏ°è¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹¡¢Âç³Ø¡ß¿Þ½ñ´Û¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ûÂ¿¹ñÀÒ¤ÎÎ±³ØÀ¸6Ì¾¤¬ÃÏ°è¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÂ¿¸À¸ì¡¦Â¿Ê¸²½ÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡
¡ûÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹ñºÝ¶µ°é¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢³ØÀ¸¼çÂÎ¤Î±Û¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ä±Ñ¸ì·÷½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Èµ¤·Ú¤Ë¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ìÎÏ¤òËá¤±¤ë³Ø½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖEnglish Café at Otemon¡ÊE-CO¡¦¥¤¡¼¥³¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢E-CO¤Î³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ6Ì¾¤¬°ñÌÚ»ÔÎ©¾±±É¿Þ½ñ´Û¤È¶¨Æ¯¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¡¢³ØÀ¸¤é¤¬Âç³ØÆâ¤Ç³ØÀ¸Æ±»Î¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÂ¿¸À¸ì¤ä°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ï2023Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢Á°²ó¤ÏÍ½Äê¤ò¾å²ó¤ë¿½¹þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÆ³«ºÅ¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢´Ú¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î³¨ËÜ¤òÍÑ¤¤¤ÆÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òÊ£¿ô¤Î¸À¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²Î¤äÆ°Êª¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É·×5¸À¸ì¤Ë³Ú¤·¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤äÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¡ÖÄÉÂçÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¢ö ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à ¡Á¥²¡¼¥à¤ä³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë ¡10:30¡Á11:00 ¢11:30¡Á12:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û °ñÌÚ»ÔÎ©¾±±É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¾±±É¿Þ½ñ´ÛÆâ¡¿ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¾±2ÃúÌÜ26-12¡Ë
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û 4ºÐ¡Á¾®³Ø3Ç¯À¸¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤¢¤ê¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û ³Æ²óÀèÃå10ÁÈ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û ÅºÉÕ²èÁü¤ÎQR¥³¡¼¥É¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾±±É¿Þ½ñ´ÛÁë¸ý¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¡ÊTEL¡§072-620-1171¡Ë¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß
¡Ú¶¦¡¡ºÅ¡Û¡¡ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡¢°ñÌÚ»ÔÎ©¾±±É¿Þ½ñ´Û
¡üEnglish Café at Otemon¡ÊE-CO¡Ë
¡¡https://www.otemon.ac.jp/cis/campus/eco.html
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤¬12·î3Æü¤ËÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÄÉÂçÀ¸¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¢ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à¡×¤ò³«ºÅ -- ¥²¡¼¥à¤ä³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤ÈÎ±³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¡Ê2023.11.24¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-52103.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡ ¹Êó²Ý
éâ¸¶¡¦¿¥ÅÄ
½»½ê¡§¢©567-0013 ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»ÔÂÀÅÄÅì¼ÇÄ®1-1
TEL¡§072-665-9166
¥á¡¼¥ë¡§koho@otemon.ac.jp
