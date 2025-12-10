¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óValkyrie¡¢2026Ç¯WEC¤ËÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç»²Àï¤òÈ¯É½
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óTHOR¥Á¡¼¥à¡¢Valkyrie¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÁÃ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤»¤º¤Ë»²Àï
¥È¥à¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥ó¥¯¥Í¥ë¤¬007¹æ¼Ö¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¡¢ÂÑµ×¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥í¥¹¡¦¥¬¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¥¯¥ë¡¼¤òÁ´°÷±Ñ¹ñÀª¤Ç¸Ç¤á¤ë
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥¹¤Ï¥Þ¥ë¥³¡¦¥½¡¼¥ì¥ó¥»¥ó¤ÈºÆÅÙ¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß009¹æ¼Ö¤Ç»²Àï¡¢Ä¹µ÷Î¥¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë
2025Ç¯12·î8Æü¡¢¥²¥¤¥É¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡§
¶Ã°Û¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼ ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óValkyrie¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Àè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤»¤º¡¢2026Ç¯FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óHeart of Racing¡ÊTHOR¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤âºÆ¤Ó¥È¥à¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥ó¥¯¥Í¥ë¤Î±Ñ¹ñ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Valkyrie007¹æ¼Ö¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎWEC¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥í¥¹¡¦¥¬¥ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥Þ¥ë¥³¡¦¥½¡¼¥ì¥ó¥»¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ï009¹æ¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óTHOR¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Îºî¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢Valkyrie¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ÈÃÎ¼±¤ò½¸Ìó¤·¤¿¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤ÊµòÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¿Ê¤à¾å¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Valkyrie¤Î¶¥ÁèÅª¤ÊÆÃÀ¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤áÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Á´°÷¤¬³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á°¿Ê¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Valkyrie¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó½é¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÊLMH¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëTHOR¤¬¶î¤ëValkyrie¤Ï¡¢WEC ¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹¤ÇÍ£°ì¡¢¸øÆ»»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2 ·î¤Î¥«¥¿¡¼¥ë1812km ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤È·Ð¸³¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿2Âæ¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óValkyrie¤ÎWEC¤Ç¤ÎÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï2Ëü2000¥Þ¥¤¥ë¡Ê¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Valkyrie¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¡¢ÉÙ»Î6»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏWECÁ´ÂÎ¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ëÁí¹ç5°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ù¥é¥¹¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó8»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÔ¹¶¤ÇÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤ÆWEC¥ì¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï7°Ì¤È¤Ê¤ê¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢IMSA¥¦¥§¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·îÃæ½Ü¤Î¥í¡¼¥É¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥×¥Á¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó10»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Valkyrie¤¬¹ñºÝ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë½éÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¡¢¥¬¥ó¡¢¥ê¥Ù¥é¥¹¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç5ÉÃº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6·î¤Ë¤Ï2Âæ¤ÎValkyrie¤Ï¤È¤â¤Ë¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¿´¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¡¢½é¤Î24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯´°Áö¤·¡¢12°Ì¤È14°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óTHOR¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ª¤è¤Ó¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼À¤³¦Áª¼ê¸¢½é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥¯¥é¥¹¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Heart of Racing¤¬Vantage¤ÎWECÄ©Àï¤ò¼çÆ³
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëHeart of Racing¡ÊTHOR¡Ë¡¢2Âæ¤ÎVantage¤Ç2026Ç¯FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï
THOR¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢27¹æ¼Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óVantage GT3¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©¤à
¥°¥ì¥¤¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¡¢GT World Challenge America¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óVantage GT3¤Ç¤Î½é¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢2026Ç¯¤ÏWEC¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¡
Vantage¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë14Ç¯Ï¢Â³»²Àï
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢2026Ç¯¤Ë12²óÌÜ¤ÎGTÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹
2025Ç¯12·î8Æü¡¢¥²¥¤¥É¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡§
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëHeart of Racing¡ÊTHOR¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤¬À¸¤ó¤À¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡¢Vantage¤Ë¤è¤ë¡¢2026Ç¯FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ1ÂæÂÎÀ©¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢GT¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ÈÂç¤·2ÂæÂÎÀ©¤Ç»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢WEC»²Àï°ÊÍè¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢THOR¤Î27¹æ¼Ö¡¢Vantage GT3¤ÇLMGT3¥¯¥é¥¹¤Ë3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï2025Ç¯¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ç¤ÎWEC¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí¹ç4°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥°¥ì¥¤¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ÐËå¼Ö¤Ç¤¢¤ë23¹æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£28ºÐ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢GT3¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¹¥Ä´¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢WEC¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ß¡¢GT World Challenge America¤ÎPro-Am¥¯¥é¥¹¤Ç3ÅÙ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHeart of Racing¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎWEC¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯WEC¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶½Ê³¤È¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Û¤É»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¢¥ó¤È¥Á¡¼¥à¤Ï»ä¤Î¸Â³¦¤ò¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶ÃÏ¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥ì¥¤¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥Æ¥¹¥È¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó8»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¬WEC¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËWEC¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÈà¤¬¼¨¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò°ú¤Â³¤¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢WEC¤Ë¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿LMGT3¥¯¥é¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÇVantage¤Ï15Ç¯Ï¢Â³¤ÇWEC¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£5À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê13¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿GT¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç53²ó¤Î¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¤ÎÃæ¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¿ô¤Ç¤¹¡£
Vantage¤Ï»²Àï¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎWEC¥¯¥é¥¹¡ÊLMGTE Pro¡¢LMGTE AM¡¢LMGT3¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ÅêÆþ¤·¤¿Á´¥â¥Ç¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WEC»þÂå¤Ë¤Ï11¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È5ÅÙ¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Vantage¤Ï¡¢69²ó¤Î¥¯¥é¥¹¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎVantage GT3¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¤âÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀÜ¹ç¥¢¥ë¥ß¥·¥ã¥·¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¶Ã°Û¤Î4.0¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢6·î¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç3ÅÙ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2ÅÙ¤ÎÉ½¾´Âæ³ÍÆÀ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÂÑµ×¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHeart of Racing¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óVantage¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÌçÀ¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇ®°Õ¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤½¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢THOR¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWEC¤Ç2ÂæÂÎÀ©¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂåÉ½¤·¤ÆTHOR¤¬ºÇ¹âÊö¤ÎGT¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥´¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇ®Ë¾¤µ¤ì¤ë¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ1913Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥Í¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Vantage¡¢DB12¡¢Vanquish¡¢DBX707¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëValkyrie¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Racing. Green.¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢PHEV¤ÈBEV¤ò´Þ¤à¥Ö¥ì¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂåÂØ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÈSUV¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥²¥¤¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥´¥ó¥À¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¤òÀß·×¡¢À½Â¤¡¢Í¢½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ç50°Ê¾å¤â¤Î¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥²¥¤¥É¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤ÎDBX¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥µ¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤»ÜÀß¤ò¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥´¥ó¥À¤Ï1899Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢1947Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¶ª¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖAston Martin Lagonda Global Holdings plc¡×¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æ±¼Ò¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ì¤Íè¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1®¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¡¢±Ñ¹ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£