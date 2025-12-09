【とんかつ神楽坂さくら】発売2か月で「牡蠣フライ」10万個突破！〜冬の“ごちそう”として人気拡大中〜

期間限定「牡蠣フライ」は瀬戸内海の広島県産の牡蠣を使用。素材は産地で丁寧に選別され、店舗では一つひとつ手作業で衣付けを行うなど、調理工程にもこだわっています。使用する油は不飽和脂肪酸を含む植物性100％で、衣はサクッと軽く、中は牡蠣の旨みを感じられる仕上がりに。発売開始以降、「衣が軽くて食べやすい」「定食として満足感がある」といった声が寄せられており、昨今の外食ニーズとも相まって、大変ご好評いただいております。【人気の理由3つ】1. 広島県産の牡蠣を使った“旬の味わい”瀬戸内海で育った広島県産の牡蠣を使用し、濃厚な味わいとプリッとした食感が特長。冬に向けて旬を迎える食材として、季節の一品を求めるお客様に選ばれています。2. 店内で手仕込みした“軽い衣と揚げたての食感”衣付けはすべて店舗で手作業。こだわりのパン粉と植物性100％の油を使用することで、食材と一体感がありながらも、衣が重くなりすぎず、サクッと食べやすい食感が特長です。3. とんかつと組み合わせて楽しめる“定食の満足度”銘柄豚を使用した「ロースかつ」「ヒレかつ」などの定番メニューと組み合わせることで、味わいの幅が広がり、定食としての満足度が高い点もご支持いただいています。