株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川傑子）が運営するWeb小説投稿サイト「ネオページ」 https://www.neopage.com/ は、2025年に開催した第3回「ネオページ書き出しコンテスト」の最終結果を、2025年11月30日に発表いたしました。本コンテストには **異世界恋愛ジャンルをテーマに計210作品** の応募が集まり、厳正なる審査の結果、受賞作3作品が決定しました。

■第3回「ネオページ書き出しコンテスト」とは

「書き出し＝物語のつかみ」に着目し、 **1万字以上の投稿作品から応募できる** ネオページ人気企画シリーズです。第3回は“ **異世界恋愛** ”をテーマに開催し、悪役令嬢、溺愛、ざまぁ、中華後宮、政略結婚、人外恋愛など、Web小説で支持されるモチーフを多彩に取り入れた作品が数多く投稿されました。

■最終選考 受賞作（3作品）

大賞：皇帝は虐げられた身代わり妃の瞳に溺れる

**著者：えくれあ**ジャンル：異世界恋愛（和風・中華）講評では「身代わり妃×中華後宮」の王道設計を高い純度で描き切り、序盤から読者感情を揺さぶる構成力や、溺愛と“ざまぁ”の両立が評価されました。

金賞：『緑の手を持つ花屋の私と、茶色の手を持つ騎士団長』

**著者：デコスケ**ジャンル：異世界恋愛（ロマファン）

花屋の日常から恋の気配が立ち上がる導入と、生活感あるスローライフの空気を保ちながら“読ませるテンポ”を失わない構成が高く評価されました。

銀賞：『幽霊と結婚したけど、私は幸せです！』

**著者：あきならぼっち**ジャンル：異世界恋愛（ロマファン）

幽霊公爵との押しかけ結婚を軸にしたコメディ調の物語で、にぎやかな日常描写から一気に展開を加速させる“引きの強さ”と、ラブコメとファンタジーのバランスが選考で注目されました。

■総評（ネオページ編集部）

まずは今回の「ネオページ書き出しコンテスト3」に、大変多くの作品をご応募いただき、誠にありがとうございました。著者の皆さまには、厚く御礼申し上げます。

今回のジャンルが「異世界恋愛」ということもあり、カテゴリーの人気もあることから「悪役令嬢もの」の割合が多い傾向にあったと思います。破滅フラグや因縁の提示によって序盤から読者を引き込み、その先に芽生える恋愛感情の描き方に工夫を凝らした作品が多く、読みごたえのある作品が多かったと感じます。

そして、今回特に目立っていたのは、いわゆるロマファン系の溺愛要素や、読者の感情を揺さぶる「ざまぁ」展開を取り入れた作品が非常に多かった点です。恋愛要素を強く打ち出せるジャンルだからこそ、この“読者の感情を動かしやすい武器”を上手に作品に落とし込み、読み手をしっかり掴んでいる応募作が多かったことは、非常に印象的でした。

また、根強い人気を誇る人外との恋や政略結婚はもちろん、最近Web投稿でも愛読される中華後宮ものの応募も一定数見受けられました。それぞれが「異世界 × 恋愛」の枠組みを活かそうとする多彩なアプローチを試みていた点が非常に印象的です。

全体的に、序盤での“恋愛の種”の提示が巧みな作品が多く見られ、「この二人がどのように距離を縮めていくのか」という期待を自然に抱かせる導入の上手さが光っていました。その一方で、異世界設定と恋愛要素の融合に若干苦戦している作品もあり、政治背景や魔術体系といった設定が恋愛の推進力として十分に噛み合わないケースも散見されました。

しかし、全210作の応募の中で、多様な世界観と恋愛描写について真正面から向き合い、取り組んだ作品が多かったことについては今回の選考を通して大きな刺激となりました。

「恋愛」を物語の核として構築し、異世界設定とのシナジーを生み出した作品が多かった点は、大変嬉しく受け止めております。

次回以降のコンテストでも、皆さまの魅力的な物語に出会えることを、編集部一同楽しみにしております。

■今後の展開

ネオページでは「書き出しコンテスト」シリーズを継続予定です。受賞作はネオページ上での読者獲得支援に加え、連載・商業展開・メディアミックスの可能性も視野に、編集部がサポートしてまいります。

■ネオページとは

ネオページはライトノベルや異世界ファンタジー、異世界恋愛、ホラー、純文学など **多彩なジャンルのWeb小説を無料で読める＆投稿できるWeb小説投稿サイト** です。読者と作家をつなぎ、“次に来る物語”の誕生を後押ししています。

