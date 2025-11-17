マッチングアプリの“返信が途切れるNGメッセージ”ランキングを公開 ～女性が「即フェードアウト」した初回メッセージとは？～
株式会社LIFRELLが運営する恋愛・婚活メディア「婚活パラダイス」は、マッチングアプリにおける「返信が来なくなるNGメッセージ」に関するネット調査を実施し、その実態をまとめました。
本調査では、500件以上収集・分類。返信が来なくなるメッセージの特徴とパターンを明らかにしました。
■ 調査概要
調査・収集方法：インターネット調査
対象件数：全526件
実施期間：2025年10月28日～11月13日
■ 回答が途絶える原因1位は「唐突な下心ワード」
構造化分析により、女性から“返信したくない”と感じさせるNGメッセージの主な傾向が明らかになりました。カテゴリ別の上位5つは以下の通りです（複数カテゴリ該当を含む）。
【返信が来なくなるNGメッセージカテゴリ別件数（上位5カテゴリ／全526件中）】
1位：下ネタ・過度な性的な話題…142件（27.0%）
2位：馴れ馴れしすぎる初回メッセージ…98件（18.6%）
3位：プロフィール読んでないとわかる発言…83件（15.8%）
4位：いきなり会いたがる／通話希望…66件（12.5%）
5位：上から目線の指摘やアドバイス…52件（9.9%）
■ NGメッセージの代表例（実際の投稿より）
「年下好きって書いてたから連絡した。俺◯歳だけど大丈夫？」→ 年齢条件を無視し不信感を招いた例
「やっと可愛い子に出会えたよ」→ 褒め言葉に見えて、テンプレ感・軽薄さを感じさせる
「今夜空いてる？」→ 初回のやりとりで唐突なデート打診
■ 編集部コメント（LIFRELL婚活パラダイス編集部）
マッチング後のメッセージにおいて、「相手に安心感を与える」「適度な距離感を保つ」ことは非常に重要です。 今回の調査では、男性側が“良かれと思って送った一言”が、女性にとっては「急すぎる」「不快」と捉えられ、返信が止まるきっかけになっていることが明らかになりました。 アプリ上のやりとりでは、まず相手のプロフィールを丁寧に読み、自然な流れで会話を続けることが大切です。
【婚活パラダイスについて】
婚活パラダイスは人の出会いを支援する結婚相談所・マッチングアプリの情報、および婚活や恋愛のお悩みを解決する情報を発信しています。
・婚活パラダイス
https://lifrell.co.jp/marriage
・婚活パラダイス おすすめ結婚相談所
https://lifrell.co.jp/marriage/ranking
【LIFRELLについて】
LIFRELLは、恋愛・婚活・転職など幅広いステージをサポートするメディアを運営しています。
婚活情報サイト「婚活パラダイス」や、社会人向け資格取得・転職エージェントなどのスキルアップサイトを運営し、読者が最適な選択をできるよう、信頼性の高い情報を提供しています。
https://lifrell.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社LIFRELL（婚活パラダイス編集部） E-mail：info@lifrell.co.jp
※本プレスリリースはWebメディア・ニュース媒体等への掲載を歓迎しております。転載の際は出典を明記ください。
プレスリリース詳細へ