企業の生成AI活用推進を加速する「生成AIフォーラム 2025秋」に出展・講演
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2025年11月21日（金）に開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催イベント「生成AIフォーラム 2025秋」において、成果を生み出す生成AI導入のポイントと活用トレンドについて講演します。また、出展ブースでは、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI 生成AIソリューション」をご紹介します。
https://www.sbbit.jp/eventinfo/85444
■本イベントについて
製造、サービス、金融、小売、公共など産業のあらゆる分野で、生成AI導入が進んでおり、その活用範囲は、従来のドキュメントの生成やナレッジ検索による定型業務の効率化から、アプリケーション開発やAIチャットボットによる顧客対応の自動化、高度な売上分析や経営判断のアシストまで多岐に渡ります。生成AIによる社会課題の解決に期待が高まる一方で、AIによる権利侵害やハルシネーション、AI使用の倫理的な課題、AIによる格差や不平等の広がりといった「AIリスク」も大きな課題となっています。
本イベントでは、生成AI分野の第一線で活躍するスピーカーが登壇し、生成AIの最新トレンドやビジネスでの最新事例を紹介します。さらに、生成AIがビジネスや社会にもたらすインパクト、社会課題の具体的な解決策についても深く考察します。
■開催概要
日時 ：2025年11月21日（金）13:00 - 18:50
会場 ：浜松町コンベンションホール
主催 ：SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）
受講料 ：無料（事前登録制）
申込方法：以下URLよりお申し込みください。
https://www.sbbit.jp/eventinfo/85444
■登壇情報
120社の企業導入実績をもとに、生成AI導入時に直面しやすい失敗パターンと、現場定着・成果創出につながる実践的な成功ポイントを解説します。また、「生成AI活用の民主化」を目指したAIアプリのユースケースについてご紹介します。
タイトル：生成AI導入の成功と失敗から学ぶ － 120社の実績から見る実践的アプローチ
日時 ：2025年11月21日（金）14:20 - 14:50
登壇者 ：JTP株式会社 取締役副社長 ソリューション事業本部 本部長
為田 光昭
■Third AI について
Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月の「Third AI 生成AIソリューション」提供開始以来、130社以上の企業や組織における生成AIの安全利用をサポートしてきました。
本サービスは、生成AIアプリケーションをお客様のクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで高いセキュリティを担保し、SaaS型の定期アップデートによって機能やセキュリティを継続的に強化します。あらかじめ連携した組織内データをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進する各種拡張機能*1 を提供。さらに、ユーザーが「インターネット検索」や「データ分析」といった機能を選択して独自AIアプリを作成できる機能と、複数のRAGシステムをAIが自動判別して回答を生成するAIエージェント*2 機能も備えています。いずれも直感的なWeb UI（ユーザーインターフェース）で操作可能で、どなたでも簡単に利用できます。
