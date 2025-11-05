大企業のIT部門に特化したイベント「Enterprise IT Summit 2025 秋」開催 -AI時代に大企業のIT部門が選択すべき最適解-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2025年11月17日（月）～11月20日（木）に「Enterprise IT Summit 2025 秋」を開催します。本イベントは、「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia エグゼクティブ」主催のデジタルイベントで、経営層や情報システム部門などの読者に向けて、「大企業のIT部門が選択すべきAI時代の最適解」について6つのテーマで実施します。
■開催概要
名称：Enterprise IT Summit 2025 秋-AI時代に大企業のIT部門が選択すべき最適解-
URL：https://members06.live.itmedia.co.jp/library/OTI4NDA%253D?group=2511_EITS2025a#
開催日時：2025年11月17日（月）～11月20日（木）
形式：ライブ配信セミナー
主催：ITmedia エンタープライズ、ITmedia エグゼクティブ
参加費用：無料
対象者：経営者／経営企画、社内情報システム部門の役職者、DX推進部門の部門長、リーダー、情報システム部門の担当者など
■プログラム／6つのテーマで実施
エンタープライズITは新たなステージに突入しようとしています。生産性を最大限に引き上げ、新たな付加価値を創造する上で、AI活用は欠かせません。そこで本イベントでは、「大企業のIT部門が選択すべきAI時代の最適解」として、6つのテーマで実施します。
1.デジタル変革とこれからの経営
AIで加速するDX デジタル変革と経営の高度化を推進するための組織づくり
2.AI活用
生産性を飛躍的に高めるためのAI活用術
3.データ分析基盤構築
次世代データ分析基盤の最新アーキテクチャ、その構築ステップを解説
4.レガシーモダナイゼーション
待ったなしのモダナイゼーション、レガシーシステムからの移行で押さえておくべき勘所とは？
5.脱VMwareとハイブリッドクラウド
自社に最適なITインフラ基盤を整備するための方向性を紹介
6.オンプレミス再考
インフラを再定義し、これからオンプレミスが果たすべき役割を掘り下げる
■「Enterprise IT Summit」について
大企業の競争力強化には、AI技術の活用やITインフラの整備が重要なテーマとなっています。一方で、老朽化したレガシーシステムの存在に悩まされている現実もあります。
本イベントは、大企業のIT担当者や意思決定者が、目まぐるしく進化する技術動向と実例をキャッチアップする機会として、年に4回開催しています。
以上
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイティメディア株式会社 広報担当
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/
IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。
月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。
［東証プライム市場、証券コード：2148］
配信元企業：アイティメディア株式会社
以上
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイティメディア株式会社 広報担当
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
