TPCマーケティングリサーチ株式会社、2026年度新卒者内定式開催のお知らせ
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長:松本竜馬）は、2026年度新卒採用のプロセスを経て内定を獲得した4名の内定式を、2025年10月1日に執り行いました。
内定式を通して内定者同士がつながりを作ってもらうことや、
会社や社員の雰囲気を感じてもらうことを目的に開催いたしました。
式では、代表取締役の松本より、一人ひとりの強みや今後の期待が込められた内定証書を授与いたしました。
また、内定者の皆さまからは、趣味や休日の過ごし方、思わず笑みがこぼれるエピソードなどを交えながら、個性豊かな自己紹介をしていただき、和やかな雰囲気で式を終えることができました。
TPCマーケティングリサーチでは、今後も次世代を担う人材の育成と活躍をサポートしてまいります。
【TPCマーケティングリサーチ株式会社 内定式】
2025年10月1日（水）
1） 内定者紹介
2） 内定証書の授与
3） TPC役員の挨拶
4） 懇親会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331281&id=bodyimage1】
現在、2027年新卒採用のエントリーを受付中です。
気になる方は採用担当の田伏までお気軽にご連絡ください。
・マイナビエントリー
https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp279299/outline.html
担当： 田伏智那美
mail: webmarke@tpc-osaka.com
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
内定式を通して内定者同士がつながりを作ってもらうことや、
会社や社員の雰囲気を感じてもらうことを目的に開催いたしました。
式では、代表取締役の松本より、一人ひとりの強みや今後の期待が込められた内定証書を授与いたしました。
また、内定者の皆さまからは、趣味や休日の過ごし方、思わず笑みがこぼれるエピソードなどを交えながら、個性豊かな自己紹介をしていただき、和やかな雰囲気で式を終えることができました。
TPCマーケティングリサーチでは、今後も次世代を担う人材の育成と活躍をサポートしてまいります。
【TPCマーケティングリサーチ株式会社 内定式】
2025年10月1日（水）
1） 内定者紹介
2） 内定証書の授与
3） TPC役員の挨拶
4） 懇親会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331281&id=bodyimage1】
現在、2027年新卒採用のエントリーを受付中です。
気になる方は採用担当の田伏までお気軽にご連絡ください。
・マイナビエントリー
https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp279299/outline.html
担当： 田伏智那美
mail: webmarke@tpc-osaka.com
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ