レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本遅発性ジスキネジア治療薬市場は、先進的な医薬品開発と臨床導入による堅調な成長を背景に、2033年までに2億1320万米ドルに達すると予測されている
日本遅発性ジスキネジア治療薬市場は著しい成長を遂げ、2024年には市場規模が3,590万米ドルに達した。予測によれば、2025年から2033年にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）21.89％を示し、2033年までに2億1320万米ドルの市場規模に達する見込みである。TDは重篤な運動障害であり、統合失調症、統合失調感情障害、双極性障害、不安障害、うつ病などの治療に処方される精神科薬物、特に抗精神病薬の長期使用に伴う潜在的な副作用として生じる。
市場の成長を促進する精神的健康障害の増加
日本全体での精神疾患の有病率の増加は、遅発性ジスキネジア治療薬市場の成長を推進する重要な要因です。 精神的健康状態を管理するために不可欠な長期的な抗精神病薬の使用は、患者の間でTDの発症に寄与する。 Journal of Medical Investigationに掲載された2023年の横断的研究では、高齢の日本人成人の不安とうつ病の有病率はそれぞれ43.9％と69.4％であったことが強調されました。 抗精神病薬治療を受けているこの拡大する患者基盤は、TDの発生率を高め、それによって予測期間にわたって市場の成長を促進すると予想されます。
意識のギャップと規制上の課題拡大を制限する
ニーズが高まっているにもかかわらず、患者と医療提供者の両方の間でTDに関する認識が限られていることは、市場拡大に重大な課題を提起します。 この知識のギャップは診断を遅らせ、扱われた患者の数を減らし、最終的に治療薬のための要求を制限するかもしれません。 さらに、日本の厳しい規制枠組みは、TDの新薬の承認を制限しています。 例えば、バルベナジンとドイテトラベナジンは2017年に米国で承認されましたが、バルベナジンは2022年に日本でのみ承認されました。 タイムリーな治療と医薬品の入手可能性におけるこれらのハードルは、市場の浸透と成長を制限し続けています。
市場機会としての抗精神病薬の使用量の増加
抗精神病薬の消費量の増加は、TD治療薬市場にとって実質的な機会を提供します。 統合失調症、ADHD、てんかん、および認知症のために処方された抗精神病薬は、患者の間でTDのリスクが高いことに寄与しています。 2021年4月のNeuropsychiatric Disease and Treatmentに掲載された研究で報告されているように、過去20年間で、第二世代の抗精神病薬（Sga）を受けている日本人患者の割合は28.9％から70.3％に この抗精神病薬処方の急増は、TD症例の数を増加させ、それによって承認された治療薬の需要を拡大すると予想されます。
医薬品セグメントのインサイト
日本市場では、バルベナジンが2024年現在の売上高で医薬品セグメントを支配しています。 その主導的地位は、日本でTDのための唯一の承認された薬であることに由来しています。 市場の成長は、国内メーカーとの戦略的なコラボレーションと国民健康保険薬価格表に含まれることによってさらに支えられています。 これらの要因により、バルベナジンの市場浸透が強化され、セグメントの堅調な業績に貢献しました。
主要企業のリスト：
● Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
● Neurocrine Biosciences, Inc.
● Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation （Mitsubishi Chemical Group Corporation）
● Janssen Pharmaceutical K.K. （Johnson & Johnson Services, Inc.）
● SOM BIOTECH
● Luye Pharma Group
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
