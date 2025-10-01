こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パチスロ新機種『Ｌ 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』発売のお知らせ
当社連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチスロ新機種『Ｌ 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』を発売することになりましたので、お知らせいたします。
当遊技機はスマートパチスロ機（スマスロ）として登場します。
■TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』とは
働かず、他人と関わりもせず部屋に引きこもりゲームやネットに明け暮れる34歳の男が、家を追い出された途端にトラックに轢かれ命を落としてしまいます。しかし、気が付くと男は剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生。前世の後悔と記憶を糧に、個性豊かな仲間たちと共に過酷な試練を乗り越えて「今度こそ本気で生きていく」主人公の壮大な冒険が描かれる「人生やり直し」ファンタジーです。
原作は、理不尽な孫の手氏によって小説投稿サイト「小説家になろう」で連載されたライトノベル作品でシリーズ累計発行部数（紙＋電子）は1,700万部を超えています。死後に別の世界（異世界）で生まれ変わり人生をやりなおす「異世界転生」の物語として、「小説家になろう」発の小説におけるパイオニア的作品です。
本作品以降、異世界転生作品が爆発的に増加し、「トラックによって事故死し、中世風のファンタジー世界に転生」といった“無職転生フォロワー”と呼ばれる作品が多数生み出されています。2012年の発表以来、数年間にわたって「小説家になろう」サイトで累計ランキング1位を維持するなど、多くのライトノベルファンから支持されている人気作品です。
TVアニメは、2021年に第1期、2023年に第2期第1クール、2024年に第2期第2クールが放送され、2026年に第3期の放送も決定しています。
▷（ご参考）TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式サイト: https://mushokutensei.jp/
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
製造元／株式会社EXCITE 総発売元／フィールズ株式会社 ※画像の無断使用を禁止いたします。
当遊技機は、片手でも両手でも快適に操作できる新筐体「MIRAI-H（ミライエイチ）」を採用しています。パチンコ・パチスロファンのみならず、ライトノベルやアニメファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2025年12月には実際に楽しんでいただける予定です。
本件に関するお問合わせ先
◆本件に関するご連絡先◆
円谷フィールズホールディングス株式会社 IRチーム
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
Email：koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
関連リンク
TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式サイト
https://mushokutensei.jp/
当遊技機はスマートパチスロ機（スマスロ）として登場します。
■TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』とは
働かず、他人と関わりもせず部屋に引きこもりゲームやネットに明け暮れる34歳の男が、家を追い出された途端にトラックに轢かれ命を落としてしまいます。しかし、気が付くと男は剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生。前世の後悔と記憶を糧に、個性豊かな仲間たちと共に過酷な試練を乗り越えて「今度こそ本気で生きていく」主人公の壮大な冒険が描かれる「人生やり直し」ファンタジーです。
原作は、理不尽な孫の手氏によって小説投稿サイト「小説家になろう」で連載されたライトノベル作品でシリーズ累計発行部数（紙＋電子）は1,700万部を超えています。死後に別の世界（異世界）で生まれ変わり人生をやりなおす「異世界転生」の物語として、「小説家になろう」発の小説におけるパイオニア的作品です。
本作品以降、異世界転生作品が爆発的に増加し、「トラックによって事故死し、中世風のファンタジー世界に転生」といった“無職転生フォロワー”と呼ばれる作品が多数生み出されています。2012年の発表以来、数年間にわたって「小説家になろう」サイトで累計ランキング1位を維持するなど、多くのライトノベルファンから支持されている人気作品です。
TVアニメは、2021年に第1期、2023年に第2期第1クール、2024年に第2期第2クールが放送され、2026年に第3期の放送も決定しています。
▷（ご参考）TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式サイト: https://mushokutensei.jp/
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
製造元／株式会社EXCITE 総発売元／フィールズ株式会社 ※画像の無断使用を禁止いたします。
当遊技機は、片手でも両手でも快適に操作できる新筐体「MIRAI-H（ミライエイチ）」を採用しています。パチンコ・パチスロファンのみならず、ライトノベルやアニメファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2025年12月には実際に楽しんでいただける予定です。
本件に関するお問合わせ先
◆本件に関するご連絡先◆
円谷フィールズホールディングス株式会社 IRチーム
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー
Email：koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
関連リンク
TVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』公式サイト
https://mushokutensei.jp/