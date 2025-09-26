日本ドライマウス緩和市場規模、シェア、成長および将来展望 2035
KD Market Insightsは、『日本ドライマウス緩和市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向と将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そしてゴー・トゥ・マーケット（GTM）戦略の理解を行いました。
調査レポートによると、日本のドライマウス緩和市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1％を記録し、2035年末までに3億1,560万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は1億5,230万米ドルの収益と評価されました。
日本ドライマウス緩和市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のドライマウス緩和市場は、口腔ケアおよびヘルスケア産業における成長分野であり、唾液分泌不足によって引き起こされる口腔疾患「口腔乾燥症（ドライマウス）」の有病率上昇により拡大しています。ドライマウスは加齢、特定の薬剤、がん治療、自己免疫疾患、喫煙などの生活習慣によって発症します。高齢化が急速に進み、慢性疾患が増加する日本において、ドライマウス緩和製品の需要は大幅に拡大しています。
この市場に含まれる製品は、オーラルリンス、スプレー、トローチ、ジェル、ガム、唾液代替品などで、口腔の潤いを与え、不快感を軽減し、口腔健康を改善する役割を担います。口腔ケア意識の高まりや医療費の増加とともに、ドライマウス緩和市場は製薬会社とオーラルケア企業にとって重要性を増しています。
市場規模とシェア
日本はアジアにおける最大級のドライマウス緩和市場を有しており、その背景には人口構成と高い口腔ケア意識があります。人口の約30％を占める高齢者層が主な消費者であり、加齢による唾液腺機能の低下が需要を押し上げています。
市販（OTC）製品が市場を支配しており、薬局・ドラッグストア・コンビニエンスストアが主要な流通チャネルです。歯科医や医師によって処方される唾液代替品やジェルも一定のシェアを持っています。さらに、Eコマースやオンライン薬局の拡大により、特に定期購入やサブスクリプション型の口腔ケア製品で需要が伸びています。
成長要因
高齢化社会 - 加齢による唾液腺機能低下により需要が拡大。
薬剤誘発性ドライマウス - 高血圧、うつ病、糖尿病治療薬の使用増加が有病率を押し上げ。
がん治療 - 放射線療法や化学療法を受ける患者向けに特化した唾液代替品や口腔保湿剤の需要増。
口腔ケア意識の高まり - 予防ケアへの関心拡大が市販製品の消費を支援。
製品革新 - 長時間効果のあるジェル、天然成分ベースのスプレー、多機能型トローチなど。
医療費の拡大 - 医療・歯科サービスへの投資が継続。
Eコマースの拡大 - 特に高齢者向けの宅配サービスでアクセス性向上。
市場セグメンテーション
製品タイプ別：オーラルリンス・マウスウォッシュ、スプレー、トローチ・ガム、ジェル・ペースト、唾液代替品
