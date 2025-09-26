世界の業務用電子レンジ市場：2023年から2031年にかけて609.13百万米ドルから948.2百万米ドルへ成長、年平均成長率（CAGR）5.04％の世界展望
世界の業務用電子レンジ市場は、2022年に609.13百万米ドル規模で評価され、2031年までに948.2百万米ドルに達すると予測されています。2023年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は5.04％と見込まれており、安定した拡大基調を示しています。業務用電子レンジは、食品・飲料業界における迅速な調理・加熱を支える必須の調理機器として、世界中でその需要が高まっています。
電子レンジ技術の基本原理
電子レンジは、電磁波を利用して食品や飲料を短時間で加熱する電化製品です。電子レンジの加熱は「誘電加熱」と呼ばれるプロセスによって行われ、食品中の極性分子を回転させることで摩擦熱を生み出し、エネルギーを食品全体に効率的に伝えます。この技術は家庭用のみならず、業務用調理現場でも効率性と省エネルギーを実現する中核技術となっています。
業務用需要の拡大要因
近年、外食産業やフードサービス産業の成長に伴い、業務用電子レンジの導入は拡大を続けています。特にファストフードチェーン、コンビニエンスストア、ホテル、病院など、迅速かつ衛生的な調理が求められる施設では必須機材としての位置づけを確立しています。また、業務効率化と労働力不足への対応として、自動化調理機器への需要が高まっており、電子レンジ市場の成長を後押ししています。
技術革新と製品多様化
最新の業務用電子レンジは、単なる加熱機器にとどまらず、センサー技術やAIを組み込むことで食品の状態を検知し、最適な加熱プログラムを自動選択する機能を備えています。さらに、エネルギー効率を向上させる技術や、異なる調理方法に対応する多機能型製品も増加。これにより、厨房の省スペース化やコスト削減を可能にし、ユーザーの幅広いニーズに応える市場環境が整いつつあります。
地域別市場動向
北米と欧州では、外食産業の成熟と食品衛生規制の強化を背景に、高性能かつ省エネ型電子レンジの需要が拡大しています。アジア太平洋地域においては、特に中国、日本、インドにおける外食文化の拡大と都市部での利便性重視の食文化の浸透により、高成長が期待されています。さらに、ラテンアメリカや中東・アフリカ地域でも経済発展とともに飲食産業が活発化し、新興市場としての可能性を秘めています。
持続可能性と環境対応
持続可能性の観点からも、業務用電子レンジの市場は変革期を迎えています。エネルギー消費の削減や二酸化炭素排出量の低減を重視した製品設計が進められており、エコデザインやリサイクル可能な素材の活用が注目されています。こうした環境配慮型の製品は、飲食業界におけるSDGs達成やグリーン調達の流れとも連動し、市場競争力を高める要素となっています。
主要な企業:
● Samsung
● LG
● Galanz
● Panasonic
● Midea
● Toshiba
● Electrolux
● Siemens
● Breville
● GE （Haier）
● Whirlpool
● Sharp
● Bosch
セグメンテーションの概要
製品義務タイプ別
● 業務用大型電子レンジ
● 業務用中型電子レンジ
● 業務用小型電子レンジ
製品容量タイプ別
