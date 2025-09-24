業務用ランドリー市場の規模、シェア、成長分析
世界の商業ランドリー市場規模は2023年に65億米ドルと評価され、 2024年の68.8億米ドルから2032年には108億米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中に5.8%のCAGRで成長する見込みです。
市場概要
世界の商業用ランドリー市場は、ホスピタリティ、ヘルスケア、小売業などの業界における費用対効果の高い大規模な清掃サービスの需要の高まりにより、着実な成長を遂げています。企業が業務効率と衛生基準を重視するにつれ、商業用ランドリーサービスが社内ランドリー業務に取って代わるケースが増えています。
業界では、自動化、省エネ機器、環境に優しい洗剤の導入も進んでおり、これらは持続可能性目標の達成と並行して運用コストの削減につながっています。さらに、シェアリングエコノミーモデルの普及、都市化、アウトソーシングのトレンドも需要を押し上げ続けています。
主要な成長ドライバー
● ホスピタリティ業界の拡大- ホテル、リゾート、レストランは、大規模なランドリー サービスの重要なユーザーです。
● ヘルスケア分野の需要- 病院やクリニックでは、リネン、ユニフォーム、患者用ウェアに対して高い衛生基準が求められます。
● 持続可能性に焦点を当てる- 水とエネルギーを効率よく使用する洗濯機と生分解性洗剤の導入が増加。
● アウトソーシングのトレンド- 企業は資本コストと人件費を削減するためにランドリー業務をアウトソーシングしています。
● 都市化と共有サービス- 都市中心部のコインランドリーや共有商業ランドリー施設への依存が高まっています。
市場セグメンテーション
● タイプ別:オンプレミス、コイン式、産業/商業用ランドリー サービス。
● 機器別:洗濯機、乾燥機、ドライクリーニング機器、アイロン、その他。
● エンドユーザー別:ホスピタリティー、ヘルスケア、小売・アパレル、教育、その他。
● 地域別:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ。
地域別インサイト
● 北米:ホスピタリティおよびヘルスケア分野での採用が進んでいる成熟市場。
● 欧州:持続可能性規制とランドリー機器の高度な自動化が推進。
● アジア太平洋地域:都市化、中流階級の拡大、中国とインドにおけるホスピタリティ需要の増加により、最も急速に成長している地域。
● ラテンアメリカおよび中東/アフリカ:病院、ホテル、公共施設での導入が拡大しています。
テクノロジートレンド
1. スマート ランドリー ソリューション- 効率と追跡性を向上させる IoT 対応の洗濯機と乾燥機。
2. 自動化とロボット工学- 労働への依存を減らすための自動化された折りたたみ、アイロンがけ、および仕分けシステム。
3. 環境に優しい事業- 水のリサイクル技術とグリーン洗剤が勢いを増しています。
4. サブスクリプションベースのモデル- 利便性とコスト削減を実現するランドリー・アズ・ア・サービス モデル。
