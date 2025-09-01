農林水産省は、食品事業者によるカーボンフットプリント（CFP）（※注）の自主的な算定の取組を推進するため、CFP算定のロールモデルとなる食品事業者を創出する、加工食品CFP算定に係るモデル事業の公募を開始します。

※注：カーボンフットプリント（CFP）:製品・サービスのライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量

1. モデル事業の目的

令和3年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」においては、フードサプライチェーン全体を通じた脱炭素化を促進することとしています。

そのためには、サプライチェーン全体の温室効果ガス（GHG）排出量のより緻密な把握や排出削減の成果のモニタリング、また、食品事業者によるGHG排出量削減の取組の可視化等に活用できるCFPの算定の取組を推進することが重要です。農林水産省では、令和5年度及び6年度に食品事業者によるCFP算定の実証事業を実施し、その結果を踏まえて、算定の考え方を示した「加工食品共通CFP算定ガイド」（以下「算定ガイド」）を令和7年4月に公表しました。

本事業は、食品業界におけるCFP算定の取組の推進の一環として、先進的なロールモデルとなる取組事例を創出するため、算定ガイド等を参照しながら自社製品のCFPの算定を行う食品事業者を募集します。

2. 公募概要

別紙資料の募集要領をご確認の上、ご提出ください。

(1)公募期間

令和7年9月1日（月曜日）から令和7年9月30日（火曜日）

(2)提出方法

電子メールのみ

令和7年度フードサプライチェーンの見える化推進委託事業事務局

E-mail： food-cfp★sumpo.or.jp（事務局宛）

メール送信の際は★を＠に置き換えて送信してください。

(3)提出期限

令和7年9月30日（火曜日）の15時00分まで

3. 添付資料

プレスリリース 加工食品カーボンフットプリント（CFP）算定のロールモデルとなる食品事業者を募集します(PDF : 400KB)

公募要領(PDF : 393KB)

事業概要(PDF : 497KB)

申請書(WORD : 43KB)

参考

関連リンク：フードサプライチェーンにおける脱炭素化の「見える化」の推進