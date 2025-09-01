世界の左心耳閉鎖デバイス市場は、2024年の19億8000万米ドルから2033年には94億米ドルに拡大し、年平均成長率18.9%で成長すると予測
世界の左心耳閉鎖デバイス市場（2024～2033年）の急成長予測
世界の左心耳閉鎖（LAAC）デバイス市場は前例のない成長を遂げており、2024年の市場規模は19億8,000万米ドル、2033年には94億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は18.9%と堅調に推移する見込みです。この急成長は、心房細動（AF）の有病率増加、脳卒中予防への意識の高まり、そして心臓デバイスにおける継続的な技術進歩によって牽引されています。
市場拡大を促進する主な要因
LAACデバイス市場の成長を牽引する主な要因は、脳卒中のリスクを著しく高める不整脈である心房細動の世界的な症例増加です。従来の抗凝固療法は効果的である一方で、出血性合併症や患者の非遵守といった課題がしばしば生じます。LAACデバイスは、脳卒中予防のための低侵襲性の代替治療法として、心臓専門医と患者の双方から好まれる選択肢となっています。
次世代オクルーダー、改良型デリバリーシステム、画像誘導留置技術といった技術革新が、市場の成長をさらに後押ししています。安全性プロファイルの向上と手技リスクの低減を実現したデバイスの開発により、世界中の病院や専門心臓センターで広く採用されています。
地域別インサイトと市場セグメンテーション
現在、北米は、確立された医療インフラ、心房細動の高い有病率、そして有利な償還政策を背景に、世界のLAACデバイス市場を牽引しています。一方、ヨーロッパは、認知度の高まり、高齢者人口の増加、そして活発な心血管研究の取り組みにより、著しい成長を遂げています。
アジア太平洋地域は、医療施設の拡大、心血管疾患管理に対する政府の取り組みの強化、そして低侵襲手術に対する患者の意識の高まりを背景に、高成長市場として台頭しています。予測期間中、日本、中国、インドなどの国々が、この地域の市場拡大において重要な役割を果たすことが期待されています。
左心耳閉鎖デバイス市場における主要企業
ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
アボット・ラボラトリーズ
アトリキュア
レプ・メディカル・テクノロジー
ライフテック・サイエンティフィック
マイクロポート・サイエンティフィック・コーポレーション
南京YDBテクノロジー
上海プッシュ・メディカル・デバイス・テクノロジー
ジョンソン・エンド・ジョンソン（バイオセンス・ウェブスター社）
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
製品別
心内膜LAAデバイス
心外膜LAAデバイス
処置別
経皮的
外科的
最終用途別
病院
外来手術センター
その他のエンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他の西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
ハンガリー
その他の東ヨーロッパ
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
