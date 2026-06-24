川崎Fチーム内得点王FWエリソンが千葉へ完全移籍「最後まで諦めずに戦います」
川崎フロンターレは24日、FWエリソン(27)がジェフユナイテッド千葉へ完全移籍することを発表した。
エリソンは2024年に川崎フロンターレに加入。公式戦通算91試合34得点を記録した。J1百年構想リーグではチームトップの7ゴールを決めていた。クラブを通じて「いつも応援してくれてありがとうございました。フロンターレサポーターの皆さんへの感謝は、これからもずっと忘れません」とコメントしている。
千葉を通じては以下のようにコメントした。
「ジェフのユニフォームを着てプレーできることをとても嬉しく思っています。これからチームの力になれるよう、毎日の練習から全力で取り組み、ピッチでは最後まで諦めずに戦います。サポーターの皆さんには、『いつも全力でプレーする選手だな』と思ってもらえるようなプレーをお見せしたいです。ジェフのためにすべてを出し切って戦いますので、応援よろしくお願いいたします!」
エリソンは2024年に川崎フロンターレに加入。公式戦通算91試合34得点を記録した。J1百年構想リーグではチームトップの7ゴールを決めていた。クラブを通じて「いつも応援してくれてありがとうございました。フロンターレサポーターの皆さんへの感謝は、これからもずっと忘れません」とコメントしている。
「ジェフのユニフォームを着てプレーできることをとても嬉しく思っています。これからチームの力になれるよう、毎日の練習から全力で取り組み、ピッチでは最後まで諦めずに戦います。サポーターの皆さんには、『いつも全力でプレーする選手だな』と思ってもらえるようなプレーをお見せしたいです。ジェフのためにすべてを出し切って戦いますので、応援よろしくお願いいたします!」