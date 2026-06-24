球が曲がる人必見！ フェードヒッター・イ・ミニョンは両ヒジを曲げて構え「両ヒザの高さを変えない」から曲がらない【優勝者のスイング】
正確なフェードボールで日本ツアー通算8勝を誇るイ・ミニョン。再現性の高い彼女のスイングを、プロコーチ・南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】両ヒザの間隔をキープし、ヒザの高さが常に一定 イ・ミニョンのドライバースイング
◇ ◇ ◇正確なフェードボールに定評のあるイ・ミニョンプロ。アマチュアにも参考になる、再現性の高いスイングをじっくり見ていきましょう。まずはアドレスからです。【左右5対5の体重配分からスクエアにテークバック】自然体で無理のないスイングが特徴のフェードヒッターです。アドレスからトップまで、その雰囲気が存分に感じられます。左右5対5の体重配分から、左肩とクラブの距離感や関係性を変えずにテークバックをスタートし、フェースもスクエアに上げていきます。フェードヒッターはフェースをシャットに使い過ぎると、クラブが上から入りやすくなります。その点、彼女のようにスクエアに上げられると、出球のコントロールがしやすくなるという強みがありますね。【大きな体重移動が少なく、ローテーションも控えめ】インパクトからフォローにかけては、ローテーションが少なく、大きな体重移動も見られません。左足の踏ん張りには力強さがありますが、そこからさらに左足へ乗り込み、右腰を押し込んでいくような動きはありません。軸を保ったまま、その場で回転し、クラブが上がり切るまで上半身がアドレスの位置に残っています。スイングに合わせて自然に回転させており、ボールを叩くというより、フェースに乗せて運んでいくような上手さを感じさせます。フェースをスクエアに使い、ローテーションや体重移動を抑えながら、無理に体の開きを我慢したりしない点は、体への負担が少なく、多くのアマチュアにとって参考になるポイントです。そんな無理のないスイングでも、飛んで曲がらない正確なショットを打てるのは、いくつかのポイントを忠実に守っているからであり、大切なチェックポイントになります。【両ヒジにゆとりを持たせてお腹でクラブを支える】まずはアドレス時の腕の使い方です。彼女のように両ヒジに適度なゆとりを持たせることで、インパクトで自然なリリースがしやすくなります。ヒジが伸び切って腕が突っ張ると、リリース感覚がつかみにくくなり、上体が伸び上がる原因にもなります。また、クラブを上げていく際には、お腹でクラブを支える感覚を持つことも大切です。腕だけでクラブを支えようとすると、ヒジが張り、クラブの重さを感じにくくなってしまいます。【ヒザの高さが変わらない自然体のダウンスイング】下半身では、骨盤から前傾を作ることと、両ヒザの間隔をキープすることを意識してみてください。骨盤から前傾を作り、彼女のようにトップまで右股関節にしっかり体重を乗せることが重要です。トップで右股関節が入ることで、その後の動きがスムーズになります。切り返し以降は、ヒザの間隔をキープできれば、ヒザの高さが変わらず、アドレスに近い形へ戻りやすくなります。その結果、自然なリリースでミートできるようになるのです。飛距離を追求したタイプのスイングではありませんが、体への負担が少なく、再現性を高めやすい動きです。ミート率が安定するため、人によっては飛距離アップを実感できると思います。■イ・ミニョン1992年生まれ、韓国出身。2015年に左腎臓がんが発見され、手術も経験したが、そこから1カ月半でツアー復帰。翌年には復活優勝を果たす。17年から日本ツアーに参戦し、「ヤマハレディースオープン葛城」でツアー初優勝。26年「ニチレイレディス」で日本ツアー通算8勝目を挙げた。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主軸とした指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、多くのツアープロをサポート。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『初優勝・吉田鈴が明かしたスイングの核心 一番大切なのは「切り返しで右腰を引くこと」』を読めば、その秘密が分かります。
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