球が曲がる人必見！ フェードヒッター・イ・ミニョンは両ヒジを曲げて構え「両ヒザの高さを変えない」から曲がらない【優勝者のスイング】

球が曲がる人必見！ フェードヒッター・イ・ミニョンは両ヒジを曲げて構え「両ヒザの高さを変えない」から曲がらない【優勝者のスイング】