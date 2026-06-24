スカウトらが集結するMLBドラフト・コンバインに参加

昨秋のNPBドラフトでソフトバンクが1位指名した、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が23日（日本時間24日）、アリゾナ州のチェイスフィールドでMLBドラフト・コンバインに参加した。MLB公式がSNSで打撃の様子を公開すると「ネクストショウヘイ＆ムネだ」など絶賛され、“勧誘”のコメントも相次いだ。

MLBドラフト・コンバインは大学生、高校生のドラフト候補が参加。元メジャーリーガー、コーチ、編成担当者、スカウト、球団関係者が見守るなか、身体検査、フリー打撃や守備練習を含めた体力測定などを実施する。今年は大学生195人、高校生140人の参加が予定されていた。

メジャー公式のインスタグラムでは「リンタロウ・ササキの打球音は別格だ」とコメントをつけて投稿。佐々木の豪快なフリー打撃の映像などを紹介していた。1枚目の画像では公式X（旧ツイッター）でのコメントも掲載。「日本のスラッガー、リンタロウ・ササキがMLBドラフト・コンバインで注目を集めている。458フィート（約139.6メートル）の本塁打を放ち、打球速度は115.4マイル（約185.7キロ）を記録した」と記載されていた。

注目スラッガーに米国のファンも大注目。「ムラカミver.2」「オオタニがきっかけで、日本がMLBを乗っ取りそうだ」「オオタニみたいなスイングだね」「前足の使い方がオオタニっぽいな……」「同感。別格だ」「彼は怪物だ」「日本版（ブライス・）ハーパーだ……」といったコメントが寄せられていた。

さらに「将来はブルージェイズだな」「またドジャース行きの選手が出てきたなw」「ドジャースにようこそ」「ニューヨークに来て」「ガーディアンズだ」「彼はホワイトソックス行きだ!!」「ヤンキースのユニフォームを着て、（ショート）ポーチへ放り込んでいる姿が似合いそうだ！」と、ご贔屓球団への入団を渇望する声も多数あった。

佐々木はスタンフォード大で2シーズン目の今季、54試合に出場して打率.262、16本塁打、47打点の成績をマーク。5月20日（同21日）にプレーオフ2回戦で敗退してシーズンを終えていた。（Full-Count編集部）