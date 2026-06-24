オリックスが完封勝利で連敗を2でストップ

パーソル パ・リーグ公式戦は23日、3試合が行われた。楽天は西武に勝利し、山形県開催試合で8年ぶりの白星。オリックスと日本ハムもそれぞれ完封勝利を収めた。

楽天は、山形市での西武戦に8-4で勝利した。先発の瀧中瞭太投手は6回2失点で4勝目を挙げた。打線は2点を追う3回、カーソン・マッカスカー外野手の2点適時打と村林一輝内野手の2点適時二塁打で逆転に成功。5回にもマッカスカーの5号ソロなどで加点し、逃げ切った。敗れた西武は、先発のアラン・ワイナンス投手が5回5失点と試合を作れなかった。

オリックスは、みずほPayPayドームでのソフトバンク戦に5-0で完封勝利を収めた。先発のショーン・ジェリー投手は6回無失点の好投で3勝目をマーク。打線は3回に若月健矢捕手の1号ソロで先制すると、その後も宗佑磨内野手や西川龍馬外野手の適時打などで着実に得点を重ねた。ソフトバンクは先発の上沢直之投手が5回3失点に終わり、打線も散発3安打に抑えられた。

日本ハムは、エスコンフィールドでのロッテ戦に4-0で勝利した。先発の北山亘基投手が9回3安打無失点の快投を見せ、完封勝利で自身6連勝。打線は初回にフランミル・レイエス外野手の16号ソロで先制し、3回には進藤勇也捕手の2号ソロなどでリードを広げた。ロッテは先発の廣池康志郎投手が6回3失点。打線は北山の前に二塁を踏むことができなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）