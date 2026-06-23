もふもふ探偵たちが挑むミステリー映画『ひつじ探偵団』が早くも明日配信スタート

ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を、ハリウッドの大スターであるヒュー・ジャックマン主演で実写映画化した作品『ひつじ探偵団』が、2026年6月24日（水）よりAmazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）で独占配信されることが明らかになった。

愛するご主人の死の真相を追う！もふもふ探偵たちの迷（メェ〜）宮ミステリー

本作はヒュー・ジャックマンが主演を務めるほか、アカデミー賞受賞のエマ・トンプソン、若手の注目株のニコラス・ガリツィン、モリー・ゴードン、ホン・チャウらが出演し、ひつじたちの必死の捜査を混乱させる名演技をみせる。監督は映画『ミニオンズ』で共同監督をつとめたカイル・バルダ、脚本・原案は、エミー賞を複数回受賞しドラマ『チェルノブイリ』やドラマ『THE LAST OF US』を手掛けたクレイグ・メイジンが担当する。

かわいいひつじたちが見せる名探偵ぶりもさることながら、愛するご主人との強い絆や仲間同士の友情、ひつじの群れのなかで生きる難しさや死生観など、我々人間がひつじたちから教えられる深いメッセージが随所に描かれており、羊毛以上に心が温まる名（メェ〜）作映画だ。

映画『ひつじ探偵団』あらすじ

イギリスの田舎町で、愛するひつじたちとともに暮らす、ひつじ飼いのジョージ（ヒュー・ジャックマン）。ひつじたちそれぞれに名前をつけ、性格や個性を理解し、あふれんばかりの愛を注いでいる。毎晩の読み聞かせもかかさない。お気に入りは推理小説やミステリーだ。しかし、ジョージは知らなかった。彼らがその時間を心待ちにし、物語を理解し、犯人は誰なのかを推察していたことを。

そして、激しい嵐の夜に悲劇が起き、翌朝、ジョージの死体が発見された。第一発見者はジョージの隣の牧場でひつじ飼いを営むケイレブ（トシン・コール）。デンブルック町の警察官ティム（ニコラス・ブラウン）と記者を名乗るエリオット（ニコラス・ガリツィン）によって現場検証が行われたが、これが事故だと信じようとしないひつじたちは、最も賢いリーダーのリリーを筆頭に、抜群の老若雌雄が結束して独自捜査を開始する！ 抜群の記憶力を誇るモップルとリリー、そしてセバスチャンの三匹は、捜査のため初めて牧場を離れて、人間たちが住む町へ向かう。

同時にジョージの弁護士リディア（エマ・トンプソン）が町に現れ、ジョージの遺言状を開示するという。立ち会い人として集められたのはティムとケイレブ、ギルヤード精肉店を営むハム、宿泊施設のオーナーのベス、牧師のヒルコート、そしてジョージの一人娘のレベッカ（モリー・ゴードン）。ひつじたちも家の外からその様子をうかがっているなかでいよいよ遺言状が開示される！ ジョージが残したのは意味深な言葉と、47億円という巨額の遺産！ それは誰の手に？

みんな、みんな、あやしい！

果たして“沈黙しないひつじたち”は犯人を見つけ出し、愛するご主人の無念をはらすことができるのか？？

映画『ひつじ探偵団』配信情報

『ひつじ探偵団』はプライムビデオにて2026年6月24日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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