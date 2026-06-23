通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.22 5.94 7.56 6.45
1MO 7.97 5.82 7.08 6.38
3MO 8.23 5.77 7.22 6.68
6MO 8.55 5.88 7.53 6.98
9MO 8.66 6.02 7.71 7.14
1YR 8.79 6.37 7.97 7.33
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.58 7.79 7.45
1MO 7.23 7.72 7.12
3MO 7.65 8.03 7.12
6MO 8.14 8.48 7.26
9MO 8.41 8.73 7.30
1YR 8.63 8.99 7.43
東京時間10:22現在 参考値
ドル高円安の進行、介入警戒感、昨日の161.08までの下げなどに少し高め推移。
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東京時間10:22現在 参考値
ドル高円安の進行、介入警戒感、昨日の161.08までの下げなどに少し高め推移。