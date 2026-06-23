　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.22　5.94　7.56　6.45
1MO　7.97　5.82　7.08　6.38
3MO　8.23　5.77　7.22　6.68
6MO　8.55　5.88　7.53　6.98
9MO　8.66　6.02　7.71　7.14
1YR　8.79　6.37　7.97　7.33

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.58　7.79　7.45
1MO　7.23　7.72　7.12
3MO　7.65　8.03　7.12
6MO　8.14　8.48　7.26
9MO　8.41　8.73　7.30
1YR　8.63　8.99　7.43
東京時間10:22現在　参考値

ドル高円安の進行、介入警戒感、昨日の161.08までの下げなどに少し高め推移。