【W杯2026】日本サポーターともに…FIFA公式の“異例”投稿に反響 ごみ拾いの輪が世界に
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）に行われ、日本が4‐0で勝利した。今回もスタジアムでは日本サポーターによるごみ拾いが行われたが、FIFAの公式Xが異例の投稿を行った。
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
公式Xは試合後、一本の動画を公開。「日本のファンたちと共に最大限の敬意を表した」との言葉とともに、公式SNSのスタッフが日本のサポーターとともにごみ拾いを行っていた。
サポーターのゴミ拾いはワールドカップのたびに注目を集めている。今回、開催地となったメキシコ・モンテレイの公式SNSでも「Muchas gracias／ありがとうございます」と感謝がつづられるなど、国内外から反響が寄せられている。
【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！ 世界に広がる日本サポーターの行動
公式Xは試合後、一本の動画を公開。「日本のファンたちと共に最大限の敬意を表した」との言葉とともに、公式SNSのスタッフが日本のサポーターとともにごみ拾いを行っていた。
サポーターのゴミ拾いはワールドカップのたびに注目を集めている。今回、開催地となったメキシコ・モンテレイの公式SNSでも「Muchas gracias／ありがとうございます」と感謝がつづられるなど、国内外から反響が寄せられている。