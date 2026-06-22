全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。

候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。実戦形式に登板した関大・米沢友翔（４年＝金沢）は２回を２安打１失点１死球と苦しんだものの、４奪三振をマークして代表入りとなった。５回から登板し、先頭から２者連続三振後に安打と死球で２死一、二塁のピンチを招くも無失点。続く６回は２死から東日本国際大・黒田義信（４年＝九州国際大付）に高めに浮いた直球を右翼席へ運ばれて１点を失った。

米沢は全日本大学野球選手権大会で決勝戦を含む５試合中４試合に先発。チームを５４年ぶり３度目の優勝に導き、最高殊勲選手賞（ＭＶＰ）にも輝いた。制球に苦しむ場面が見られたが、今秋ドラフトでは上位候補に挙がっており、巨人の織田アマチュアスカウトチーフは「キレはもともと良い。打たれた、打たれないじゃなくて、良いボールを投げられていたと思う」と評価した。