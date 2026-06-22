栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、被害者の家で飼われていた犬を殺したとして、実行役の少年4人と指示役とみられる夫婦が追送検されました。

この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もバールで複数回殴られて重傷を負ったものです。これまでに実行役やリクルーター役の少年らあわせて5人や、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。

そして、警察はきょう（22日）、被害者の家で飼われていた犬を殺したとして、少年4人と竹前夫婦を追送検しました。

警察によりますと、少年4人のうち、3人が家の外にいた犬1匹をナイフで突き刺し、バールで複数回殴って殺したのち、自宅に押し入り富山さんを殺害したとみられています。

また、少年の1人は犯行時、運転役として敷地の外にいたとみられ、竹前夫婦は離れた場所から少年らに指示を出していたとみられています。

警察は、竹前海斗容疑者に犯行を持ちかけ事件を主導したうえで、海外に逃亡したとみられる益田和彦容疑者（48）を国際手配して行方を追うとともに、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による事件とみて、事件の全容解明を進める方針です。