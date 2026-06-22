人気ラーメン店「王道家」（千葉・柏）の店主である清水裕正さんが、かつて家系ラーメンの総本山「吉村家」での修業時代に経験した過酷な日々について、当時の兄弟子が証言した。

【映像】若かりし頃の清水店長＆怒号が響く指導の様子

『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、ハラスメント対策やホワイトな労働環境が広がる現代において、昭和・平成のスパルタ指導を振り返りつつ、”厳しい指導”の是非について一石を投じるドキュメンタリーを放送。そのなかで、令和の今も独自の哲学で弟子の指導にあたる清水さんの原点に迫るエピソードが公開された。

高校卒業後はサラリーマンとして10年を過ごし、28歳の時にラーメンの道へ進んだ清水さん。修業先は家系ラーメンの総本山「吉村家」であり、当時は休みなし・給料なしの過酷な日々であったという。

「年下の先輩から殴られても一切歯向かわなかった」清水店主が耐え抜いた「吉村家」修業時代

当時の清水さんについて、兄弟子の安倍裕一さんが取材に応じ、年下の先輩から暴力を振るわれても、清水さんは反抗せずに我慢していたと振り返った。

安倍さんによると、当時の現場ではミスをすると手や足が出たり、スープをすくうお玉（レードル）でパーンとやられたりすることがあったという。しかし、清水さんは一切反抗することはなかった。何か言われたら「はい」、失敗して注意されたら「すいません」と、返事はその2択だったという。安倍さんは「それも修業のうちだと、認識してやってたんじゃないですかね」と振り返った。

その後、29歳で独立、王道家を構えた清水さん。だが、最初の3年ほどは赤字が続き、客が何も言わずに去っていく”売れない怖さ”を味わった。こうした経験が、現在の指導方法にと繋がっていて、清水さんは「やっぱり辛い。同じ苦労を弟子にはさせたくない。だから厳しくしている」と、自身の根底にある思いを明かした。